View this post on Instagram

#preetisikka #kiaraaliaadvani #kiaraadvani #kabirsingh @kiaraaliaadvani @shahidkapoor @trollfuckers #sarcasmicguy #tiktok #tiktokindia @kalpana_044 #tiktokmemes #trending @kiara_universe @kiaraaliaadvanifc @kiaradvanix @kiaraaliaadvaniforever