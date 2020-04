मुंबई: पूरा देश इस वक़्त कोरोना वायरस जैसी महामारी की गिरफ़्त में है. इस भयानक बिमारी के बढ़ते प्रकोप का असर सिनेमा जगत पर भी पड़ा है. कई फिल्मों का प्रोडक्शन, कई फिल्मों की शूटिंग कोरोना की चपेट में आ गई. इसी सिलसिले में एक ऐसी फिल्म भी पीस गई जिसे लोग बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे. Also Read - कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी के बेबी शावर में भारती की मस्ती, बच्चे की दूध वाली बॉटल से पिया पानी, नहीं रूकेगी हंसी

इरफान खान की कमबैक फिल्म ‘अंग्रेजी मीडियम’ कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर देश भर में सिनेमाघरों को बंद कर दिए जाने के चलते बॉक्स ऑफिस पर ठीक से नहीं चल पाई.इस फिल्म को बाद में डिजिटली रिलीज किया गया. ऐसा होने से अभिनेता-कॉमेडियन कीकू शारदा को बहुत दुःख हुआ है. Also Read - इस बॉलीवुड एक्टर के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं कॉमेडियन कीकू शरदा

कीकू ने इस पर कहा, “यह वाकई में बेहद दुखद है. काश ‘अंग्रेजी मीडियम’ कुछ समय पहले या कुछ देर बाद रिलीज हुई होती, तब यह फिल्म सही मायने में रिलीज होती. रिलीज के एक ही दिन बाद फिल्म के प्रदर्शन में कमी आ गई. यह वाकई में एक खूबसूरत फिल्म है और सेहत के चलते इरफान ने काफी लंबे समय से कोई फिल्म की भी नहीं थी. हर किसी के लिए इस फिल्म को देखना वाकई में जरूरी था और मैं वाकई में यह चाहता था कि लोगों को उन्हें थिएटर में देखने का एक मौका मिले.” Also Read - Kiku Sharda comments on Ram Rahim again | राम रहीम पर किकु शारदा ने ली चुटकी, कही ऐसी बात कि तिलमिला उठेंगे बलात्कारी बाबा

कीकू और इरफान के अलावा होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राधिका मदन, दीपक डोबरियाल, रणवीर शौरी और करीना कपूर खान भी हैं.