The Kapil Sharma Show: कपिल के शो में लगभग हर जोक होता है स्क्रिप्टेड, कीकू शारदा ने कहा 'सलमान को रोकना मुश्किल'

Kapil Sharma show Is Scripted: कॉमेडियन कीकू शारदा ने 'द कपिल शर्मा शो' से जुड़ी कई पर्दे के पीछे की बातें बताई हैं, जिसके बारे में फैंस शायद ही जानते होंगे.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 15, 2026, 11:28 AM IST
The Kapil Sharma Show: कपिल के शो में लगभग हर जोक होता है स्क्रिप्टेड, कीकू शारदा ने कहा 'सलमान को रोकना मुश्किल'

Kapil Sharma show Is Scripted: कपिल शर्मा पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से प्राइम-टाइम टेलीविज़न पर भारत को हंसा रहे हैं. हालांकि, वे और उनकी टीम अब टेलीविज़न से हटकर नेटफ़्लिक्स पर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के ज़रिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में आ गए हैं, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हैं. वहीं हाल ही में, कॉमेडियन कीकू शारदा, जो शुरुआत से ही कपिल की टीम का हिस्सा रहे हैं, ने बताया कि शो का कितना हिस्सा स्क्रिप्टेड होता है और कितना हिस्सा इम्प्रोवाइज़ेशन (मौके पर की गई बातचीत या एक्टिंग) पर आधारित होता है.

 सेलेब्स को नहीं बताए जाते हैं पंचलाइन, जोक्स

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किकू शारदा, जो एक दशक से ज़्यादा समय से कपिल शर्मा के साथ काम कर रहे हैं, ने शो की क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात की है और साथ ही ये भी बताया है कि कितना हिस्सा स्क्रिप्टेड होता है और कितना वे इम्प्रोवाइज़ेशन (मौके पर कुछ नया करने) पर निर्भर रहते हैं. प्रखर गुप्ता से बात करते हुए, कीकू ने बताया कि टीम सेलिब्रिटी मेहमानों के असली रिएक्शन देखने के लिए जान-बूझकर उन्हें पहले से जोक्स या पंचलाइन नहीं बताती है. साफ़ कहूँ तो, हमें असली रिएक्शन चाहिए. हम नहीं चाहते कि मेहमानों को पंचलाइन, जोक्स या किरदारों के बारे में पहले से पता हो. हम चाहते हैं कि वे स्टेज पर पहली बार उन किरदारों को अनुभव करें, क्योंकि तभी हमें सबसे असली रिएक्शन मिलते हैं.

‘70% स्क्रिप्ट, 30% हमारे खुद के जोक्स

स्टेज पर अचानक पंच लाइन मारने और जोक्स क्रैक करने पर जब प्रखर ने कीकू से सवाल पूछे तो इसपर उन्होंने कहा कि ‘कीकू ने कहा कि एक स्क्रिप्ट तो होती है, लेकिन जब हम शूटिंग करते हैं तो इस दौरान हम तय करते हैं कि किस तरह से इस पूरे परफॉरमेंस को स्टेज पर निभाना है. इसके साथ ही कई बार सेलिब्रिटी बातचीत को बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है तो हमें उस हिसाब से भी अपने पंच और लाइनों पर काम करना पड़ता है. मैं कहूंगा कि यह लगभग 70-30 होता है यानि की 70% हिस्सा स्क्रिप्ट के अनुसार होता है, जबकि 30% पूरी तरह से हमारा होता है.

कपिल का दिमाग बहुत चलता है

मुश्किल हालात को संभालने में कपिल शर्मा की काबिलियत और तेज़ी की तारीफ़ करते हुए कीकू ने कहा ‘कपिल शर्मा ऐसे हालात को संभालने में माहिर हैं, उन्हें यह अंदाज़ा हो जाता है कि कब कोई चीज़ काम नहीं कर रही है. मैंने हमेशा कहा है कि कभी-कभी कोई एक्ट बहुत बढ़िया चलता है, और कभी-कभी वह बिल्कुल नहीं चलता. जब ऐसा होता है, तो आप बस वहां खड़े होकर यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब ठीक चल रहा है’. कपिल तुरंत कुछ ऐसा करते हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं होता. हो सकता है कि वह कहें, ‘मैंने कहा था न कि यह काम नहीं करेगा, या कोई ऐसी बात कहें जिससे एक्टर को आसानी से बाहर निकलने का मौका मिल जाए. किकू ने कहा, ’13 साल तक साथ काम करने के बाद, हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें लगभग पता होता है कि एक-दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है’.

सलमान खान को रोकना बहुत मुश्किल होता है

सलमान खान के साथ शूटिंग के अनुभव को याद करते हुए कीकू शारदा ने कहा कि वे ऐसे लोगों में से हैं जिनके रिएक्शन का सेट पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता खासकर सलमान खान के मामले में, आप कभी नहीं जान सकते कि उन्हें किस बात पर हंसी आ जाएगी. कभी-कभी आप कोई लाइन यह सोचकर प्लान करते हैं कि ‘यह बहुत मज़ेदार होगी और वे उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देते. इर बीच में कोई कुछ ऐसा कह देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती और उन्हें वही बात हंसा देती है. एक बार जब वे हंसना शुरू करते हैं, तो बस रुक ही नहीं पाते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे पूरी तरह से हंसी में खो जाते हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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