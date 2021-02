Kim Kardashian Bikini Pics Flaunts Tiny Waist In Beige Tie up Bikini See sizzling Pics-रिएलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां ने सोशल मीडिया में अपनी एक तस्वीर साझा कीं, जिसमें वह टाई-अप बिकिनी में अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करती नजर आईं. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में किम बेज कलर के स्विमवेयर में अपने फिगर को फ्लॉन्ट करती दिखीं. अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने सनग्लासेस पहन रखा था. Also Read - Best Rating Web Series: 'कोटा फैक्टरी' से Scam 1992 तक, जरुर देखें ये मशूहर वेब सीरीज...IMDB पर भी छाया है जलवा

तस्वीर को कैप्शन देते हुए किम ने लिखा, "उम्मीद करती हूं कि आपका दिन अच्छे बीते."

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किम की बहन क्लोई ने लिखा, “अब बिताऊंगी.”

सिंगर बेबी रेक्सा ने लिखा, “वाओ.”

किम फिलहाल अपनी बहन क्लोई, कॉर्टनी और काइली के साथ तुर्क्‍स एंड कैकोज आइलैंड्स में छुट्टियां बिता रही हैं, जहां काइली की बेटी स्ट्रॉमी ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया.