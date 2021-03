Kim Kardashian Bikini Pics viral after divorce with kanye west see gorgeous photos- रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां ने हाल ही में रैपर कान्ये वेस्ट (kanye West) से तलाक के लिए अर्जी दाखिल दी थी. दोनों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है. कोर्ट में इस कपल ने अपने चार बच्चों – बेटियां नॉर्थ (सात) और शिकागो (दो) और बेटों सेंट (पांच) और पाम (एक) की संयुक्त देखभाल का आवेदन किया है. Also Read - Toofan Teaser Out: बॉक्सिंग रिंग में Farhan Akhtar ने मचाया 'तूफान', मृणाल ठाकुर संग रोमांस का भी लगेगा तड़का

हाल ही में किम ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें वे बहुत खुश नज़र आ रही हैं.

Also Read - Naagin Ek Naye Rang Mein: 'नागिन' कृष्णा मुखर्जी ने पीली ड्रेस में कराया फोटोशूट, 'नेवले' ने खोए होश

बता दें, दोनों ने 2012 में डेटिंग शुरू की थी और दोनों का पहला बच्चा 2013 में हुआ था. उस वर्ष बाद में, वेस्ट ने सेनफ्रांसिस्कों में एक विशाल स्क्रीन पर अपने संदेश के जरिये करदाशियां को अनोखे ढंग से विवाह की पेशकश की.

दोनों ने 24 मई 2014 को इटली के फ्लोरेंस के एक समारोह में शादी की थी. यह वेस्ट की पहली और करदाशियां की तीसरी शादी थी.रियलिटी स्टार ने उससे पहले म्यूजिक निर्माता डेमन थॉमस और पूर्व एनबीए खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज से शादी की थी.