रियलिटी टीवी स्टार किम करदाशियां ने हाल ही में Met Gala 2021 में एक अनोखे अंदाज में शिरकत की. मुंह से लेकर पैर तक वे काले रंग के कपड़े में ढकी हुई थीं. इस साल मेट गाला का थीम (Met Gala Theme 2021)America: A Lexicon of Fashion है.Also Read - Bigg Boss OTT: शमिता शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी ने राकेश बापट को बुलाया 'Sweet', कहा 'तुम पर गर्व है'

कुछ लोगों को किम का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और कुछ को हमेशा की तरह नागवार गुज़रा. लोगों ने किम को उनकी ड्रेस की वजह से ट्रोल करना शुरू कर दिया. Also Read - 19 साल की उम्र में ताहिरा का आया था आयुष्मान पर दिल, बताया एक्टर ने इम्प्रेस करने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले थे

Also Read - Fardeen Khan 11 साल बाद इस फिल्म से कर रहे हैं वापसी, Riteish Deshmukh के साथ करेंगे 'विस्फोट'

it’s like rihanna and asap rocky planned to go as a bedding set up like he’s the quilt and she’s the comforter and they’re trying to portray how america “sleeps on” black art and artists or maybe im just tired and reading too far into it lol #MetGala pic.twitter.com/l0vmrJ6dHj

— tumi (@sxgarhighstyles) September 14, 2021