Kirron Kher Covid-19 Positive: कोरोना की चपेट में आईं किरण खेर, लोगों से की ये अपील

Kirron Kher Covid Positive: कोरोना एक बार फिर से धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है और भारत में भी एक बार फिर से मामलों ने तेजी पकड़ी ली है. भरात की राजधानी दिल्ली समेत कई सारे शहरों में कोरोना धीरे-धीरे दस्तक दे रहा है और इसकी शुरुआत होते ही एक बार फिर से ये बॉलीवुड के गलियारों में घुस गया है और कोरोना के एक बार फिर से विस्फोट होने के आसारा हैं और इसकी पचेट में एक्ट्रेस और नेता किरण खेर आ चुकी हैं. राजनीतिज्ञ किरण खेर ने कोविड -19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है और अपने पॉजिटिव आते ही उन्होंने हर किसी को सचेत कर दिया है.

बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेता किरण खेर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं. सोमवार को टेस्ट में वह कोविड पॉजिटिव पाई गईं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा की है. किरण ने ट्विटर लिखा, “मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूं. इसलिए जो कोई भी मेरे संपर्क में आया है वे कृपया अपना टेस्ट कराएं.’ किरण खेर को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी मिलने पर फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है