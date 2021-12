83 Film Kirti Azad Viral Video: बहुप्रतीक्षित फिल्म ’83’ (83 Film) का प्रेरक ट्रेलर रिलीज़ करने के बाद, निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी का एक अन्य प्रभावशाली वीडियो जारी किया था, जहाँ वह 1983 क्रिकेट विश्व कप (1983 World Cup) की यादों को याद करते हुए नज़र आये थे. 25 जून 1983 इतिहास का एक ऐसा क्षण है जो हर भारतीय की स्मृति में अंकित रहेगा. यह वह दिन था जब कपिल देव (Kapil Dev) की टीम ने खेल इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक अपने नाम की थी – न केवल क्रिकेट – बल्कि विश्व कप (1983 World Cup) जीतकर इतिहास रच दिया था. कबीर खान (Kabir Khan) द्वारा निर्देशित ’83’ (83 Film) साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म भारत की ऐतिहासिक विश्व कप (1983 World Cup) जीत पर आधारित है. फिल्म का निर्माण दीपिका पादुकोण, कबीर खान, विष्णु वर्धन इंदुरी, साजिद नाडियाडवाला, फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मिलकर किया है. रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स की यह फ़िल्म 24 दिसंबर 2021 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 3डी में रिलीज होने वाली है.Also Read - सच्ची घटनाओं पर आधारित है फिल्म '83' का हर सीन: विश्व कप विजेता पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद

कीर्ति आजाद का वीडियो (83 world cup winning)

दर्शकों के बीच की जिज्ञासा को अधिक बढ़ाते हुए, निर्माताओं ने क्रिकेटर अनुभवी कीर्ति आज़ाद का एक नया वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें 1983 के ऐतिहासिक मैच के बारे में एक अविश्वसनीय किस्सा साझा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे वह एक ऐसी गेंद फेंकने में कामयाब रहे जिसने बल्लेबाज को आश्चर्यचकित कर दिया और टीम के लिए शानदार विश्व कप जीतने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है.

38 years later, the mystery still remains unsolved!

83 RELEASING IN CINEMAS ON 24TH DEC, 2021, in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Also in 3D.#ThisIs83 pic.twitter.com/zZzXbdksMV

— 83 (@83thefilm) December 15, 2021