Kirti Kulhari ends night shoot when the world wakes up web series-अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने अपने नए पोस्ट में लेट नाइट शूट के बारे में फैंस को बताया. कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह वैनिटी वैन में एक बैग पकड़े कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - India vs England, 2nd Test Day 4, LIVE: जीत के इरादे से उतरेगा भारत, ENG: 53/3

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “शुरुआत या अंत??. शूट के लिए रेडी हो रही हूं या पैक-अप के लिए रेडी ?? रात का शूट खत्म किया और अब बेड पर जाने के लिए तैयार हूं, जब दुनिया गुड मार्निग एवरीवन कहकर उठ रही है.” Also Read - Reopening of College: UP में खुले College, University और उच्‍च शिक्षण संस्‍थान

View this post on Instagram A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)

View this post on Instagram A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)

कीर्ति ने यह साझा नहीं किया कि वह किसके लिए शूटिंग कर रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इतनी देर से शूटिंग कर रही थीं.