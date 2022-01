Kirti Kulhari lip locking With Shefali Shah in Human: बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी और शेफाली शाह (Kirti Kulhari- Shefali Shah) इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज ‘ह्यूमन’ (Human) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये वेब सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है. शेफाली के अभिनय को बहुत सराहा गया है. खास कर दोनों के बीच फिल्माया गया किसिंग सीन ने इस शो को और चर्चा में बना दिया है. कीर्ति ने HT से बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए इस सीन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था. मैंने पहली बार ऐसा सीन दिया है. शेफाली के हाथ तो टच करना. या फिर उनके साथ किसिंग सीन देना. मैं एक कलाकार के तौर पर इसके लिए तैयार भी हूं. कीर्ति ने कहा- मेरे लिए एक महिला के साथ ऐसी केमेस्ट्री क्रिएट करना और रियल लाइफ में एक लड़के जैसी फीलिंग देना काफी मुश्किल था.Also Read - शर्ट के बटन खोलकर बिंदाश अंदाज में नजर आई Nia Sharma, बोल्ड फोटोशूट देखकर फैंस ने कहा 'Too Hot''

कीर्ति कुल्हारी ने कहा- मैं किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती हूं. एक महिला के साथ मुझे ऐसे रिएक्शन वाली फीलिंग देना काफी अजीब था. एक्ट्रेस ने कहा मैं ही नहीं हमारे डायरेक्टर मोजेज सिंह भी इस सीन के शूट को लेकर काफी नर्वस थे. हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी. इसे 8…10 एंगल से शूट किया गया था.

हम दोनों ने इसे पहली बार किया था. हम इसके तैयार थे. इस सीन के शूट में बाद मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई. एक वक्त के बाद हम रोबोट बन चुके थे. कीर्ति ने बताया कि लव मेकिंग या किसिग फिल्माना काफी बोरिंग होता है.

आपके आसपास 50..100 लोग खड़े होते हैं. कोई प्राइवेसी नहीं होती. डायरेक्टर ‘action-cut, action-cut.’ करते रहते हैं. आपके पास फीलिंग के लिए वक्त ही नहीं होता.

बता दें, डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) 2022 की शुरुआत ‘ह्यूमन’ (Human) से हुई है और इस वेब सीरीज में शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी के साथ विशाल जेठवा, राम कपूर, सीमा बिस्वास, आदित्य श्रीवास्तव और मोहन अगाशे नजर आ रहे हैं.

विपुल अमृतलाल शाह और मोजेज सिंह द्वारा निर्देशित, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की स्पेशल सीरीज को मोजेज सिंह और इशानी बनर्जी ने लिखा है. मेडिकल थ्रिलर ड्रामा 14 जनवरी 2022 रिलीज हो चुकी है