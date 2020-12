Kirti Kulhari says Time to raise voice against brutal crime of marital rape- बॉलीवुड अभिनेत्री कृति कुल्हारी ने मंगलवार को कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम मैरिटल रेप के खिलाफ आवाज उठाए. कृति हाल ही में वेब सीरीज ‘क्रिमिनल जस्टिस : बिहाइन्ड द क्लोज्ड डोर्स’ में नजर आईं, जो कि इसी जघन्य अपराध पर आधारित है. अभिनेत्री ने कहा, “‘क्रिमिनल जस्टिस : बिहाइन्ड द क्लोज्ड डोर्स’ वैवाहिक जीवन में बंद दरवाजे के पीछे होने वाले मुद्दे पर प्रकाश डालती है. Also Read - Disha Patani ने पीली बिकिनी में दिखाया अपना फिगर, एक-एक कर्व की कसावट आई नज़र

इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक आदमी प्यार के नाम पर अपने रिश्ते पर हावी हो जाता है और इसके किस तरह के नतीजे होते हैं. अब वक्त आ गया है कि हम मैरिटल रेप और हिंसा जैसे क्रूर अपराध के खिलाफ आवाज उठाए, जिसे समाज द्वारा बनाई गई खुशहाल शादी के टैबू के भीतर बढ़ावा मिलता है. यह एक दर्द है, जिसे शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं चुपचाप सहती आ रही हैं."

सीरीज में कृति को अनुराधा के किरदार में देखा जा सकेगा, जो शादी के बाद अपनी पति के हिंसात्मक व्यवहार से पीड़ित है, जो पेशे से एक वकील है. सीरीज में इस किरदार को अभिनेता जिशु सेनगुप्ता ने निभाया है, जो पेशे से एक वकील है.