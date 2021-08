Aparshakti Khurana To Kishwer Merchant Couple’s Who Become Parents: एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant) और एक्टर सुयश (Suyyash Rai) राय मम्मी-पापा बन गए हैं. किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant) लगातार अपने सोशल मीडिया पर हर दिन की अपनी अपटेड दी रही थी और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी है. इसके साथ ही स्त्री और स्ट्रीट डांसर 3 डी जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं करने वाले एक्टर अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) भी पिता बन गए हैं.Also Read - Exclusive! जानिये अपारशक्ति खुराना ने कैसे लिया अपने रियल लाइफ में पहला हेलमेट, फन इंटरव्यू : Helmet

टीवी एक्टर्स किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant) और सुयश राय (Suyyash Rai) के घर एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी फोटो शेयर कर किश्वर मर्चेंट (Kishwer Merchant became mother) के मां बनने की खबर दी है. तस्वीर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा ’27 अगस्त 2021 को बेबी राय का स्वागत किया. यह बेटा है.’ Also Read - 'बचपन का प्यार' का पंजाबी वर्जन हुआ रिलीज, इस एक्टर ने दी अपनी आवाज़, गाना हो रहा है Viral

View this post on Instagram A post shared by Kishwer M Rai (@kishwersmerchantt)



कुछ दिनों पहले अपारशक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के बेबी शावर की वीडियो शेयर की थी, अपारशक्ति खुराना ने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम अर्जोई ए. खुराना रखा है. Also Read - Good News: अपारशक्ति के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, आयुष्मान खुराना बनेंगे चाचा

View this post on Instagram A post shared by Aparshakti Khurana (@aparshakti_khurana)



अपारशक्ति खुराना जल्द हेलमेट में नजर आएंगे, यह एक कॉमेडी फिल्म है इसमें सोशल मैसेज भी है. वहीं सुयश ने जून महीने में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गोद भराई की रस्म का आयोजन किया था. जहां कई सेलेब्स अपने नन्हे-मुन्नों के खुशनुमा पलों को दुनिया के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, वहीं किश्वर और सुयश ने अपने बच्चे को लगभग 40 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला किया है.