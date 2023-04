KKBKKJ Box Office: चार दिन में सलमान खान नहीं लगा पाए शतक, जानें फिल्म की कमाई

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Box Office Collection Day 4: ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ‘ किसी का भाई किसी की जान ‘( Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) पहले दिन भले ही कमाई के मामले उम्मीदों पर खरी ना उतरी को लेकिन फिल्म ने अब रफ्तार पकड़ ली है और अच्छी कमाई कर रही है. सलमान औऱ पूजा की इस फिल्म ने वीकेंड पर शानदार कारोबार किया और फिल्म को 100 करोड़ क्लब के पास पहुंचा दिया. ईद के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. इसके साथ ही अब फिल्म के मंडे के आंकेड़ भी सामने आ गए है जिससे ये साफ पता चल रहा है कि सलमान बॉक्स ऑफिस पर लंबे रेस के घोड़े बने रहेंगे. चलिए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

सलमान खान की फिल्म ‘ किसी का भाई किसी की जान ‘की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर भले ही 15 करोड़ से हुई हो लेकिन ईद वाले दिन फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 25.75 के पास कमाई कि और तीसरे दिन सलमान खान की फिल्म में उछाल देखने को मिला. किसी का भाई किसी की जान ने रिलीज के तीसरे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 25-27 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. ऐसे में सबकी नजरे मंडे टेस्ट में थी औऱ इसमें सलमान खान सफल रहे और इस दिन फिल्म ने 10.17 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पर कूट दिए और अब फिल्म की पूरी कमाई 78.34 करोड़ तक जा पहुंची है.