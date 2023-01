Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: सलमान खान के साथ नजर आई पंजाब की 'कैटरीना' शहनाज गिल, बजने लगी सीटियां

Shehnaaz Gill : पंजाब की ‘कैटरीना कैफ’ कही जाने वाली एक्ट्रेस-मॉडल शहनाज गिल अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार है. ‘बिग बॉस’ से फैंस के दिलों में बसने के बाद अब शहनाज, ‘दबंग’ स्टार सलमान खान के साथ फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ नजर आने वाली हैं. फिल्म का नया टीजर भी सामने आ गया है, जिसमें सलमान खान अपने पुराने एक्शन अवतार में नजर आएंगे. वहीं फिल्म से शहनाज गिल का भी लुक सामने आया है, जिसमें उनकी देसी अवतार देखने को मिल रहा है. शहनाज गिल को सलमान के साथ थे, उनके फैंस बेहद खुश हैं.

फैंस शहनाज गिल को सलमान खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म का टीजर काफी वायरल हो रहा है, जिसे शाहरुख खान की ‘पठान’ के प्रिंट से जोड़ा गया था. जैसे ही टीजर बाद में स्क्रीन पर आया, फैंस को शहनाज की एक झलक देखने को मिली. एक्ट्रेस को देखते ही फैंस सीटियां बजाने लगे. कई लोगों ने उनकी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. सामने आ रही फोटो में बिग बॉस 13 स्टार शहनाज सलमान के साथ साउथ इंडियन लुक में नजर आ रही हैं.