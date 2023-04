'येंतम्मा' का गाना देखकर नाराज हुए पूर्व क्रिकेटर, कहा 'साउथ इंडियन कल्चर का उड़ाया मजाक'

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Yentamma Song: कुछ ही दिनों में सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाली है, इसी बीच इस फिल्म का गाना येंतम्मा रिलीज किया गया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है. हालिया रिलीज गाने ‘येंतम्मा’ को जहां लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. वहीं पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने ‘येंतम्मा’ की आलोचना की है. ‘येंतम्मा’ ने साउथ के फैंस को नाराज कर दिया है. कारण है कि गाने में वेष्टि (Veshti) के साथ किया गया डांस स्टेप, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा विवाद.आपकी जानकारी के लिए बता दें विशाल ददलानी और पायल देव ने इस गाने को अपनी आवाज दी है, जबकि शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है.

वेस्थी (लुंगी) साउथ का ट्रेडिशनल मेन्स वियर है. ‘येंतम्मा’ गाने में सलमान, राम चरण, पूजा हेगड़े और वेंकटेश दग्गुबाती ने जो पहना है, वह लुंगी नहीं धोती है. ऐसा हम नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कहा है, उन्होंने धोती को लुंगी बताकर सलमान खान और पूरी कास्ट के लिए नाराजगी जाहिर की है. ‘येंतम्मा’ सॉन्ग जहां कुछ लोगों को पसंद आ रहा है वहीं कुछ फैंस को ये गाना समझ नहीं आ रहा है और इसपर जमकर विवाद हो रहा है. ऐसे में अब लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने एक ट्वीट करके इस बात पर आपत्ति जताई है. इस गाने में सलमान खान, राम चरण और वेंकटेश पीली शर्ट और सफेद धोती में डांस करते हुए नजर आए हैं.

दरअसल, हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने इस गाने का वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें सलमान खान डांस कर रहे थे. इसके बाद लक्ष्मण ने ट्वीट कर कहा, ‘बता दें सोशल मीडिया पर इस गाने को स्टेप कोअश्लील, अपमानजनक और भद्दा बताया जा रहा है. इसके आगे एक और ट्वीट में उन्होंने CBFC से फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कदम उठाने की बात कही. साथ ही कहा कि एक्टर्स को जूते पहनकर मंदिर में डांस करते देखा जा सकता है, जो बेहद गलत है.’ इस पर कमेंट करते हुए एक अन्य शख्स ने कहा, ‘मंदिर के परिसर में जूते पहन कर… रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए’.