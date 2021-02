Kisi ka ghar main nahi ujaadti Rakhi Sawant wouldn’t have married Ritesh if she knew about his wife and child- ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने खुलासा किया है कि उन्होंने बिग बॉस 14 में इसलिए हिस्सा लिया था, ताकि वे अपने करियर में वापसी कर सकें. साथ ही कहा कि वह अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, फिर भी उन्होंने लोगों का मनोरंजन करने के लिए संघर्ष किया. Also Read - Wheel chair पर Kapil Sharma को देख फ़ोटो ग्राफर्स ने पूछा हाल-चाल, बदले में मिली गाली!

राखी कहती हैं, "मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं. मेरी मां की कीमोथेरेपी चल रही थी. मेरी निजी जिंदगी में तनाव था, फिर भी मैं लोगों का मनोरंजन कर रही हूं. मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं और मैं बहुत दबाव में थी."

राष्ट्रीय टेलीविजन पर राखी ने अपने निजी जीवन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने दावा किया गया कि जब वह छोटी थीं, तब एक व्यक्ति ने पैसों के बदले उनके साथ जबरदस्ती की. रितेश नाम के व्यक्ति के साथ शादी के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया और बताया कि उनका पति पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था.

अपने निजी जीवन के बारे में ये खुलासे करके क्या वो पछता रही हैं? इस पर राखी ने कहा, “बिग बॉस के घर में रहते हुए एक समय ऐसा आता है जब आप टूट जाते हैं. मैं भी बहुत दर्द से गुजर रही थी. मेरी मां की बीमारी, प्यार में मेरी नाकामी, फिर शादी का असफल होना, इस सबके बाद मैं भी टूट गई थी.” हालांकि राखी ने कहा कि उन्होंने घर से बाहर आने के बाद अपने ‘मिस्ट्री’ पति रितेश को टेक्स्ट किया था, लेकिन बात नहीं की.

रविवार की रात को हुए ग्रैंड फिनाले में राखी बिग बॉस 14 के घर से 14 लाख रुपये लेकर निकलीं. उन्होंने दावा किया कि इस विवादास्पद शो में जाने के पीछे का कारण यही था कि वे अपने करियर में वापसी करना चाहतीं थीं, जो पिछले कुछ समय से उतार पर था.

राखी ने कहा, “बिग बॉस की यात्रा अच्छी रही. हर कोई करियर में उतार-चढ़ाव से गुजरता है और मुझे भी यहां से दोबारा मौका मिला.” वहीं बॉलीवुड में वापसी को लेकर उन्होंने कहा, “निश्चित तौर पर बॉलीवुड में वापसी करना चाहती हूं. मैं सीरीज भी करना चाहती हूं. मेरे पास आने वाला हर काम करूंगी ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी मां का ऑपरेशन करा सकूं.”

बिग बॉस 14 सीजन की विजेता रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला को लेकर राखी ने कहा कि वह रुबीना की जीत से खुश हैं. साथ ही वह आगे भी उन दोनों के साथ दोस्ती कायम रखेंगी.