वैलेंनटाइन डे (Valentine Day) के मौके पर विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित से जुड़ा एक किस्सा अभी तक सुर्खियों में रहता है. विनोद खन्ना के लिए मशहूर था कि वे अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि देखकर लगता था कि जैसे सच में सब कुछ सच में हो रहा हो.

इसी वजह से कुछ अभिनेत्रियां उनके साथ रोमांटिक सीन करने से डरती थीं. फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. विनोद, माधुरी के साथ रोमांटिक सीन करते वक्त इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने एक्ट्रेस के होंठ ही चबा डाले थे.

इस सीन को फिल्माते वक्त कई री-टेक लिए गए थे. जिससे माधुरी पहले से ही खुश नहीं थी. वे एक बार ही इसी शूट करके खत्म करना चाहती थीं. लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें कई बार इस सीन को शूट करना पड़ा. जिससे वे बहुत असहज महसूस कर रही थीं. खबरों के मुताबिक इस सीन के बाद माधुरी ने विनोद खन्ना को डांटा भी था. जिससे दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी.