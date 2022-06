KK Death: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के दर्द से उबरे नहीं थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और सिंगर की असमय मौत ने सबको हिलाकर रख दिया. कृष्णकुमार कुन्नथ यानी केके के नाम से मशहूर ने मंगलवार रात कोलकाता के एक कॉलज में परफॉर्म किया था. वहां करीब एक घंटे तक गाने के बाद जब केके वापस अपने होटल पहुंचे तो वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत के बाद अभिनेता इमरान हाशमी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, केके की आवाज़ में एक जादू था. खासकर रोमांटिक गानों को वो बखूबी गा लेते थे.Also Read - Singer KK Last Video: दुनिया को अलविदा कहने से पहले केके ने फैंस को झूमने पर किया था मजबूर, अंतिम लम्हों को देख नम हुईं फैंस की आंखें

केके ने इमरान के लिए काफी गाने गाए हैं. केके के जाने से इमरान हाशमी की भी आवाज़ चली गई है अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा. फैंस दोनों की जोड़ी को याद करके गाने शेयर कर ट्विटर पर केके को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

#KK and #EmraanHashmi that’s a playlist on its own. Thank you for making my childhood. Still your voice will be echoing forever ♾️ #RIPKK #legendkk pic.twitter.com/m4L1jOBSlP

Since my childhood days you’ve made me a music lover, I still remember how much I tried to learn from u & used fetch my voice to match with your songs… Then being a die hard #EmraanHashmi fan you made me too much attached to you Sir 😭😭 I’ll miss you terribly 😭😭😭 #KKforever pic.twitter.com/JebzWJYxpv

— Samapti Roy (@RoySamapti) May 31, 2022