KK New Dies: केके के नाम से मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ (Krishnakumar Kunnath) का मंगलवार रात कोलकाता में निधन हो गया. केके का पार्थिव शरीर बुधवार रात मुंबई पहुंचा. मुंबई के वर्सोवा स्थित मुक्तिधाम श्मशान में केके का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा. कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के बाद केके (KK Dies) की तबीयत अचानक बिगड़ी. इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, केके की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (KK Postmortem Report) के शुरुआती निष्कर्षों से ऐसा संकेत मिलता है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने (Heart Attack) के कारण हुई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - KK New Video: केके की एक नई तस्वीर और वीडियो आए सामने, लिफ्ट में बेचैन दिख रहे सिंगर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गायक को ‘लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याएं’ थीं. अधिकारी ने कहा, ‘प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि गायक की मृत्यु हृदय की मांसपेशियों के रक्त प्रवाह की रूकावट के कारण हुई. उनकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी. जांच में यह भी पाया गया कि गायक को लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याएं थीं.’ अधिकारियों ने जांच के तहत होटल अधिकारियों से बात की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. Also Read - Singer KK Photos: मशहूर सिंगर केके के निधन से पहले खींची गई तस्वीरें, स्टेज पर पूरी एनर्जी से परफॉर्म करते नजर आए | देखिए

केके का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई में किया जाएगा. केके के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. बुधवार शाम गायक का पार्थिव शरीर एयर इंडिया विमान के जरिये मुंबई लाया गया. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने केके के पार्थिव शरीर को तोपों की सलामी देकर अंतिम विदाई दी. Also Read - KK Ka Last Video: केके ने निधन से पहले गाया था 'हम रहे या ना रहें कल', आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस पर इमोशनल हुए लोग- देखें वीडियो

The body of singer #KK brought to Mumbai, Maharashtra

He passed away last night in Kolkata after a live performance. pic.twitter.com/SI2IkR9AyQ

— ANI (@ANI) June 1, 2022