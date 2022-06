Singer KK Last Video With Fans: फिल्म इंडस्ट्री के जानेमाने सिंगर केके ऊर्फ कृष्णकुमार कुन्नथ कल देर रात दुनिया को अलविदा कह गए और उनका जाना फैंस को बेहद सता रहा है क्योंकि कुछ चंद घंटों पहले ही वो फैंस को अपने गानों से मदहोश कर रहे थे और अब तक के सामने आये वीडियो में ये साफ हो जाता है कि सिंगर अपने आखिरी पलो का कितना लुफ्त उठा रहे थे. केके के निधन की खबरे से पूरा देश सदमे में हैं और फैंस से लेकर बड़े से बड़े स्टार्स तक केके को अपने अंदजा में श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसे में अब कॉन्सर्ट से केके के तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें वो थके हारे बार-बार पसीन पोंछते दिख रहे हैं. हालांकि इस दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी मौत की बात कहते हुए दिख रहे हैं.Also Read - KK Passes Away: केके को शादियों में गाना नहीं था पसंद, 1 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था, हीरो के लिए भी...

कान्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें केके हाथों में माइलक लेकर शाहरुख और दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम का गाना ‘आंखो में तेरी अजब से अजब से अदाए हैं’ गाते हुए दिख रहे हैं. केके थोड़े सा गाना गाने के बाद माइक अपने फैंस की तरफ करते हैं और इसके बाद वहां पर मौजूद फैंस उनके साथ सुर से सुर मिलाने लगते हैं औऱ ये देखकर केके भावुक होकर कहते हैं ‘हाय मर जाऊं यही पर’. Also Read - KK Facts: केके ने उस वक्त कहा था कुछ भी परमानेंट नहीं है, बस! चल रहा है, ज्योति के जवाब ने दुनिया बदल दी

53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले केके हर किसी की आंख नम करके चले गए. फैन्स से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया पर सिंगर केके को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं. आपको बता दें कि सिंगर केके अपने आखिरी समय में भी लाइव कॉन्सर्ट में थे. कोलकाता के गुरुदास कॉलेज के फेस्ट में परफॉर्म करते वक्त गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ उर्फ केके की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन रात 8:30 बजे केके लाइव कॉन्सर्ट खत्म कर होटल लौट गए. हालांकि यहां भी उन्हें आराम नहीं मिला और वह अचानक गिर गए, जिसके बाद लगभग 10:30 उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया.