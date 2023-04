KKBKKJ Review : टिकट बुक करने से पहले जानिए, कैसी है सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' ?

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Review : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ आज यानी शुक्रवार, 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जबकि सलमान के फैंस ‘भाईजान’ को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थिएटर्स पहुंच रहे हैं. ‘किसी का भाई किसी की जान’ में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े लीड एक्ट्रेस में है. ‘बिग बॉस’ फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल समेत कई न्यूकर्मस भी सलमान खान की इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. अगर आप भी ‘किसी का भाई किसी की जान’ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ये रिव्यू आपके काम आ सकता है. आइए जानते हैं क्या सलमान की ये फिल्म है पैसा वसूल?

सोशल मीडिया पर ‘किसी का भाई किसी की जान’ को लेकर दर्शकों का क्रेज काफी हाई है, कई दर्शक अपने वीडियो और पोस्ट के माध्यम से ट्विटर पर अपना रिव्यू दे रहे हैं. अपनी फिल्म से सलमान खान को भी काफी उम्मीदें है, ये पहली बार है जब वो पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. फिल्म में ‘तेरे नाम’ की एक्ट्रेस भूमिका चावला और साउथ के दिग्गज एक्टर वेंकटेश भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान के फिल्म की टक्कर ‘एविल डेड राइज’ है, जो एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म है. ‘किसी का भाई किसी की जान’ की बात करें तो कहानी में ‘भाईजान’ एक मोहल्ले में रहते हैं, जिसे शहर के विधायक (बॉक्सर विजेंदर सिंह) खाली कराने की फिराक में है.