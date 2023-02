Video: अथिया संग शादी के बाद महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे KL राहुल, पत्नी के साथ की विधिवत पूजा

KL Rahul And Athiya Shetty : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने हाल ही में शादी कर, एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाईं. नया-नया शादीशुदा ये जोड़ा अब महाकालेश्वर की शरण में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा है. सोशल मीडिया पर केएल राहुल और अथिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते और आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है. मंदिर पहुंचा ये कपड़ पीले रंग के कपड़ो में नजर आया.

केएल राहुल और अथिया ने महाकालेश्वर के पंडितों के कहे अनुसार भोलनाथ की पूजा की. केएल राहुल इन दिनों अपने खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, इसी बीच एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी से शादी के बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी व्यस्त हैं. केएल राहुल ने अपनी नई जिंदगी के लिए महाकालेश्वर का आशीर्वाद तो लिया ही साथ ही साथ उन्होंने अपनी फॉर्म को लेकर भी दुआ मांगी. रविवार को इस कपल को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया.