KL Rahul And Athiya Shetty Pictures Viral On Social Media: भारत और इंग्लैंड (ind vs eng) के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 अगस्त से खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी 20 दिनों की लंबी छुट्टी पर है. ऐसे में केएल राहुल (Kl Rahul) और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) के साथ इंग्लैंड में स्पॉट किये गये हैं और दोनों की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.Also Read - डेब्‍यू टी20 में पृथ्‍वी शॉ शून्‍य पर आउट, ये बड़े क्रिकेटर्स भी हुए हैं गोल्‍डन डक का शिकार

दरअसल अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) और केएल राहुल (Kl Rahul) काफी लंबे समय से इंग्लैंड में एक साथ वक्त बिता रहे हैं और फैंस को इसकी भनक लग गई थी. लेकिन अब इसपर मुहर लग गई है. दरअसल तेज गेंदबाज इशांत शर्मा की पत्नी प्रतिमा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर कमाल की फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ इशांत शर्मा और केएल राहुल और अथिया शेट्टी भी नजर आ रही हैं. Also Read - प्रैक्टिस मैच में उमेश यादव चमके, 5 साल बाद टीम में लौटे हसीब हमीद ने भी ठोका शतक

View this post on Instagram A post shared by Pratima singh 🔱 (@pratima0808)



है प्रतिमा द्वारा राहुल और अथिया के फोटो के साथ लिखा गया कैप्शन. प्रतिमा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है,” ‘राहों में उनसे मुलाकात हो गई.” उन्होंने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इशांत शर्मा की पत्नी प्रतिमा सिंह ने जैसे ही केएल राहुल और आथिया शेट्टी के साथ अपनी तसवीर इंस्टाग्राम पर शेयर की कमेंट्स के बाढ़ आ गये. फैन्स तसवीर पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. Also Read - Team India Practice Match: KL Rahul करेंगे विकेटकीपिंग, मिल सकता है ओपनिंग का भी मौका