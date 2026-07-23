83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन खुद को कैसे रखते हैं फिट, फिटनेस रूटीन जानकर निकल जाएगा पसीना

Amitabh Bachchan Fitness Routine: अमिताभ बच्चन 83 के हाल हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि वो इस उम्र में खुद को कैसे फिट रखते हैं.

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Amitabh Bachchan Fitness Routine: अमिताभ बच्चन ने दो दिन पहले अपने ब्लॉग में लिखा था ‘अस्पताल में सर्जरी और ICU में रहने, काबिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ़ की देखरेख के बाद अस्पताल से छुट्टी और घर वापसी. घर वापसी का यह समय शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से सबसे मुश्किल दौर होता है. आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी होती है, यह आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है.’ ऐसे में जैसे ही अमिताभ की ये पोस्ट फैंस ने देखी वो परेशान हो गए. हालांकि, ‘सरकार’ फ़िल्म के स्टार ने साफ़ किया कि उनकी ये पोस्ट किसी भी तरह से उनपर लागू नहीं होती है.

मैं ठीक हूं, पोस्ट का ग़लत मतलब निकाला गया

83 साल के एक्टर ने अपने ब्लॉग पर फिर से लिखा, “मैं ठीक हूं. पोस्ट का ग़लत मतलब निकाला गया. मैं एक उदाहरण दे रहा था. सर्जरी या ICU में रहने के बाद का समय, जब घर लौटने पर सबसे मुश्किल दौर होता है और आपको अपनी कमज़ोर हालत का सामना करना पड़ता है. अमिताभने बताया किवह लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के FIFA फ़ाइनल में हारने के बारे में बात कर रहे थे उन्होंने कहा, ‘जब कोई चैंपियन हारता है, तो हार के बाद खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है. लोगों को लगा कि यह बात मेरे बारे में कही गई थी, जो कि गलत था. हर चैंपियन को यह पता होना चाहिए कि समय के साथ कोई और चैंपियन भी बनेगा.’

अमिताभ बच्चन फ़िट हैं और वर्कआउट करते हैं

बिग बी के फ़ैन्स ने यह जानकर राहत की सांस ली कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. हालांकि, यह दिलचस्प है कि 80 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन फ़िट हैं और वर्कआउट करते हैं. एक साल पहले, अमिताभ बच्चन के फ़िटनेस ट्रेनर शिवोहम भट्ट ने ‘गुंजन टॉक्स’ पॉडकास्ट पर एक्टर के फ़िटनेस रूटीन के बारे में बात की थी, तो चलिए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा था और बिग बी को लेकर क्या कुछ कहा था.

अमिताभ बच्चन का फ़िटनेस रूटीन

अमिताभ बच्चन के फ़िटनेस ट्रेनर शिवोहम भट्ट ने बताया कि बिग बी इस उम्र में एक घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं, इतना ही नहीं वे ट्रेनिंग से पहले या बाद में 30 से 40 मिनट तक प्राणायाम करते हैं. बेन्च प्रेस से लेकर पीठ की एक्सरसाइज़ तक, बिग बी अपनी सेहत को सबसे अच्छा बनाए रखने के लिए हर तरह की एक्सरसाइज़ करते हैं. हम बहुत कम मूवमेंट, जैसे कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज़, फ्री वेट्स के साथ करते हैं. हम हर दिन पूरे शरीर की ट्रेनिंग करते हैं.’

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इसके साथ ही ट्रेनर ने आगे कहा कि रूटीन है और वे उसे पूरी निष्ठा से फॉलो करते हैं. फिटनेस ट्रेनर ने कहा, ‘इस समय उनके लिए सब कुछ सेहत और वेलनेस के बारे में है, यह दिखावे या लुक्स के बारे में नहीं है.’ इसके साथ ही भट्ट ने कहा कि अमिताभ जिस तरह से फील करते हैं वो उसी हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं मैं उनपर ही सब छोड़ देता हूं.