Know How Kapil Sharma Start Comedy Show: आज अगर किसी भी कॉमेडी शो की बात हो तो उसमें कपिल शर्मा शो (Kapil Sharma Show) का नाम टॉप पर आता है औऱ पिछले कई सालों से वो घर में जानें और पहचानें जाते हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपना सफर कॉमेडी से ही शुरु किया था और बाद में उन्होंने कई सारे अवॉर्ड औऱ शो भी होस्ट किए. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपनी कॉमेडी से सभी का दिल जीता है और बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनके मजाक पर तालियां बजाकर हंसते हैं. आपको वैसे तो याद ही होता कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने सबसे पहला कॉमेडी शो जो किया था उसका नाम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल (Comed Nights With Kapil) और आज ये शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के नाम से टेलीकास्ट हो रहा है. इस शो की खासियत ये है कि इसके दीवाने सात समंदर पार तक मौजूद हैं और विदेशों से भी फैंस इस शो को लाइव देखने के लिए भारत आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपना शो लेकर आने का प्लान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने पहले से नहीं किया थ. दरअसल, कलर्स चैनल पर अपने कॉमेडी शो की शुरुआत करने वाले कपिल शर्मा (Kapil Sharma) किसी और शो के लिए गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनके एक आडिया ने उन्हें आज कॉमेडी का बादशाह बना दिया है.Also Read - Upcoming Web Series & Films: अजय देवगन से लेकर दीपिका तक, इस महीने OTT पर धूम मचाएंगी ये फिल्मों और सीरीज

मनीष पॉल के साथ करना था झलक दिखाजा जा

दरअसल, आर जे निशांत से बात करते हुए बताया, ‘मैं कलर्स के ऑफिस गया ता. उन्होंने मुझे शो को होस्ट करने के लिए बुलाया था. मैंने पूछा कि कौनसा शो है तो उन्होंने बताया झलक दिखला जा. मैंने फिर उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा तो उन्होंने कहा आपको और मनीष पॉल को शो होस्ट करना है. मैंने कहा ठीक है तो उन्होंने फिर मुझे एक प्रोडक्शन हाउस जाने को कहा. मैं जब प्रोडक्शन हाउस गया तो उन्होंने मुझे देखकर कहा आप बहुत मोटे हैं. आप थोड़ा वजन कम करो. मैंने फिर चैनल को ये बात बताई तो चैनल ने उस महिला को कॉल किया और कहा कि ये लड़का अच्छा है. इन्हें बतौर होस्ट काम करने दो. वजन ये बाद में कम कर लेंगे.’ Also Read - Bigg Boss 15: अरे ये क्या पति रितेश को 'राखी' बांधना चाहतीं हैं Rakhi Sawant? सलमान खान ने कहा 'कैसे बांधोगी...'

कॉमेडी चैट शो का आइडिया ने बदल दी जिंदगी

कपिल ने आगे बताया कि मैंने फिर उनसे कहा कि आप एक कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते हैं. उन्होंने फिर मुझे पिच बनाने को कहा तो मैंने उनसे 2 दिन का समय मांगा क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई आइडिया नहीं था. मैं घर गया और सोचा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं. मुझे स्टैंडअप करना पसंद है, स्केच कॉमेडी कर लेता हूं और कॉस्ट्यूम कॉमेडी भी कर लेता हूं. तो मैंने सोचा कि इन सभी एलिमिनेंट्स को मिलाया जाए और इन सबसे एक शो बनाया जाए. इसके बाद ये प्रेजेन्टेशन चैनल को दी तो उन्हें कपिल शर्मा का ये अंदाज भा गया और इस तरह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की शुरुआत हो गई. हालांकि कुछ साल के बाद ये शो ऑफ एयर हो गया और बाद में ये सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के नाम से टेलीकास्ट हो रहा है. Also Read - New Year 2022: सोनम कपूर ने पति संग किया लिपलॉक तो नाइट सूट में Kareena ने मनाया नए साल का जश्न, देखें वायरल तस्वीरें