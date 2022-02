Educational Qualifications Of Shark Tank India Judges: बिजनेस रिएलिटी शो शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. ये अमिरिकन रिएलिटी शो से प्रेरित है. इस शो को दुनिया भर में सफलता हासिल हो चुकी है और अब इसे इंडिया में भी खूब पसंद किया जा रहा है. अगर आप अभी तक Shark Tank India के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम बता दें कि ये एक बिजनेस रियलिटी शो है, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (SET) पर आता है. ये शो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये बाकी रियलिटी शो से काफ़ी अलग है. यहां डांस या सिंगिंग परफ़ॉर्मेंस नहीं बल्कि युवा अपने बिज़नेस आइडिया या स्टार्टअप प्लान लेकर आते हैं. ऐसे में आज इस स्टोरी में हम आपको शो के जजेस की एजुकेशन (Educational Qualifications Of Shark Tank India Judges) के बारे में बताने वाले हैं.Also Read - अंकुश राजा का गाना 'लड़की पटाते कमर देख के' ने मचाया तहलका, कुछ ही घंटों में 7 लाख व्यूज पार

1. अनुपम मित्तल

अनुपम मित्तल शादी डॉट कॉम के फ़ाउंडर और सीईओ हैं. इन्होंने 1997 में सगाई डॉट से इसकी शुरुआत की थी. ये अलग-अलग तरह के बिजनेस में निवेश के लिए भी जाने जाते हैं. एजुकेशन की बात करें (Shark Tank India Judges Education), तो इन्होंने यूएसए के बोस्टन कॉलेज से MBA (Operations and Strategic Management) की पढ़ाई की है.

2. अशनीर ग्रोवर

अशनीन ग्रोवर BharatPe नाम की कंपनी के फ़ाउंडर और एमडी हैं. इनकी नेटवर्थ क़रीब 700 करोड़ बताई जाती है. अशनीन ग्रोवर ने IIT Delhi से बी-टेक (Civil Engineering) की डिग्री प्राप्त की है. वहीं, अपनी बी-टेक की पढ़ाई के दौरान वो उन 6 स्टूडेंट में शामिल थे, जिन्हें फ्रांस के University of INSA-Lyon के साथ Foreign Exchange Programme के लिए चुना गया था. वहीं, बाद में इन्होंने IIM Ahmedabad से MBA की डिग्री प्राप्त की थी.

3. नमिता थापर

नमिता थापर एक फ़ार्मा कंपनी Emcure Pharmaceutical की इग्ज़ेक्यटिव डायरेक्टर हैं. इनका नेटवर्थ क़रीब 600 करोड़ रुपए बताया जाता है. नमिता ने Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त की है. इसके अलावा, इनके पास Duke University (North Carolina) के Fuqua School of Business से MBA भी किया हुआ है.

4. अमन गुप्ता

अमन गुप्ता BOAT कंपनी के फ़ाउंडर और एमडी हैं, अमन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA की डिग्री ली है. इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया है. साथ ही Kellogg Graduate School of Management (USA) से General Management & Marketing में MBA भी किया है.

5. विनीता सिंह

विनीता सिंह सुगर कॉस्मेटिक्स की को-फ़ाउंडर और सीईओ हैं Sugar Cosmetic कॉस्मेटिक की. विनीता की शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी. वहीं, इसके बाद इन्होंने IIT Madras से बी-टेक की डिग्री ली और IIM Ahmedabad से पीजी किया.

6. पीयूष बंसल

पीयूष बंसल LensKart कंपनी के को-फ़ाउंडर और सीईओ हैं. वहीं, पढ़ाई की बात करें तो पीयूष ने स्कूली शिक्षा Don Bosco School से पूरी की है और कनाडा की McGill University के अपना ग्रेजुएशन किया है. इसके अलावा, बेंगुलुरु के Indian Institute of Management से Entrepreneurship की डिग्री प्राप्त की है.

7. ग़ज़ल अलघ

शार्क टैंक इंडिया के दूसरे जज का नाम है ग़ज़ल अलघ. ग़ज़ल Mamaearth नाम की कंपनी की को-फ़ाउंडर और सीईओ हैं. ग़ज़ल के पास Bachelor’s in Information Technology की डिग्री है. इसके अलावा, इन्होंने मॉर्डन आर्ट्स, डिज़ाइन व एप्लाइड आर्ट्स के इंटेंसिव कोर्स भी किए हैं.