अनुपम खेर की पहली पत्नी थीं मधुमालती, जानें अब कहां और किस हाल में रहती है एक्टर की Ex वाइफ

Who is Anupam Kher First Wife: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता Anupam Kher को बॉलीवुड में लगभग 40 साल हो गए हैं और अनुपम खेर का नाम आज बॉलीवुड के प्रतिभाशाली कलाकारों में शामिल है. अपने अभिनय सफर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म दी है. अनुपम खेर अपने परिवार को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. बता दें कि बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि एक्टर की पहली पत्नी किरण खेर नहीं बल्कि मधुमालती कपूर थी. बता दें अनुपम खेर की दूसरी पत्नी Kirron Kher थी. आज अनुपम खेर वाइफ किरण खेर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। पर उनकी पहली पत्नी मधुमालती कहां और किस हाल में हैं, जानते हैं?

कॉलेज में हुई थी अनुपम-मालती की मुलाकात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मधुमालती से अनुपम खेर कॉलेज में मिले थे, शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह दोस्ती तब प्यार में नहीं बदल पाई थी. दोनों कॉलेज में हर इवेंट में एक साथ हिस्सा लेते और काफी अच्छी पटती थी. पर ऐसा नहीं था कि कभी अनुपम खेर या मधुमालती को एक-दूसरे के लिए कुछ फील हुआ हो, लेकिन नियति में शायद दोनों का एक होना लिखा था. अनुपम खेर और मधुमालती के परिवार की 1979 में मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात का अंत अनुपम खेर-मधुमालती की शादी के रूप में हुआ.

एक साल के अंदर ही तलाक

बताया जाता है कि अनुपम खेर और मधुमालती दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन परिवार के कारण मान गए थे. अनुपम ने एक बार स्वीकार किया था कि वह अपनी अरेंज मैरिज से खुश नहीं थे. अपनी शादी के तुरंत बाद अनुपम खेर और मधुमालती ने तलाक के लिए अर्जी दे दी थी. बाद में, मधुमालती कपूर ने लेखक और निर्देशक रंजीत कपूर से शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद वे भी अलग हो गए. रंजीत कपूर अभिनेता अनु कपूर के भाई हैं, अपने दूसरे तलाक के बाद से मधुमालती अब तक अकेली रह रही हैं.

कई फिल्मों में आ चुकी हैं नजर?

अनुपम खेर की पहली पत्नी का पूरा नाम मधुमालती कपूर है. मधुमालती हिंदी और पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने बॉलीवुड के अलावा कई पंजाबी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया. आपको याद दिला दें फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ में मधुमालती, सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आई थीं. 2019 में वह सोनम कपूर स्टारर ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ में नजर आईं. फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ में भी मधुमालती को काफी पसंद किया गया. मधुमालती ने जिन कुछ अन्य फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भाग लिया है, वे हैं ‘राजनीतिक शरण’ (2004), ‘देस हो या परदेस’ (2004), ‘मिनी पंजाब’ (2009), ‘दे दे प्यार दे’ (2019), ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ (2019) और ‘हमसफर’ (2020)

अलग जिंदगी में खुश हैं दोनों स्टार

मधुमालती और अनुपम खेर बेशक अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने जीवन में बेहद खुश हैं. एक तरफ जहां मधुमालती अकेली अपना जीवन काट रही हैं. वहीं अनुपम अपनी दूसरी पत्नी किरण खेर और उनके बेटे सिकंदर खेर के साथ अपना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. बता दें कि अनुपम की कोई औलाद नहीं है. सिकंदर, किरण और उनके पहले पति गौतम बेरी के बेटे हैं, जो अनुपम और किरण के साथ रहते हैं.

