Know Where Is Jo Jeeta Wahi Sikandar Actor Mamik Singh Who Played Aamir Khan Brother In Film

Jo Jeeta Wahi Sikandar के बाद कहां खो गए आमिर खान के भाई मामिक सिंह, ऐसे बर्बाद हुआ करियर

Know Where Is Jo Jeeta Wahi Sikandar Actor Mamik Singh: मामिक सिंह ने 'जो जीता वही सिकंदर' से डेब्यू किया. फिल्म में आमिर खान और आयशा जुल्का लीड रोल में थे.

Know Where Is Jo Jeeta Wahi Sikandar Actor Mamik Singh: साल 1992 में आई आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के साथ दर्शकों का दिल खुश कर दिया था. फिल्म में आमिर खान के साथ दीपक तिजोरी (Deepak Tijori) ने भी अपने काम से काफी तारीफें बटोरने में सफल हुए थे. फिल्म में आमिर खान ने संजयलाल का रोल प्ले किया था। इसमें रतन और संजय भाई थे. ‘जो जीता वही सिकंदर’ में रतन का किरदार मामिक सिंह ने निभाया था. मामिक सिंह का 90 के दशक में खूब जलवा था और वह एक बाद एक कई फिल्मों में काम कर रहे थे. हालांकि अचानक ही उनका करियर खत्म हो गया और इस पर एक्टर ने खुद जो कहानी बताई थी वो हैरान करने वाली थी.

मामिक सिंह बन रहे थे उभरते हुए सितारे

मामिक सिंह मामिक सिंह ने आमिर खान के साथ उनकी मशहूर फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ (Jo Jeeta Wahi Sikandar) में काम किया था. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. जहां इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के बाद सभी को लगा था कि वो हमें बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मामिक ने 90 के दशक में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों में काम तो किया लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए. कुछ फिल्मों के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया.

मिलिंद सोमन करने वाले थे आमिर के भाई का रोल

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ में जिस रोल में मामिक को चुना गया था, पहले ये किरदार मिलिंद सोमन निभाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और इसका फायदा मामिक को मिल गया. खैर, मामिक की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, इस फिल्म से वह काफी मशहूर हो गए, लेकिन यही पॉपुलैरिटी उनके करिअर के लिए एक अभिशाप बन गई.

टीवी शो में जमकर किया काम

मामिक ने कई सीरियल में भी काम किया उन्होंने उन्हें डीडी मेट्रो के मशहूर सीरियल कानून में देखा था. इस सीरियल के बाद हमने उन्हें चंद्रकांता, युग, सैटरडे सस्पेंस, जैसे कई सीरियल में देखा लेकिन उनका सिक्का वहां भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं चला. 1992 में रिलीज हुई ‘जो जीता वही सिकंदर’ के बाद उन्होंने 1997 में फिर एक बार बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की जहां उनकी तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुईं जिनमें ‘कोई किसी से कम नहीं’, ‘दिल के झरोखे में’ और ‘आर या पार’ शामिल थी, लेकिन इन फिल्मों में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई.

ड्रग्स के कारण घर-परिवार बर्बाद

मामिक सिंह के करियर में सब अच्छा चल रहा था लेकिन वो बुरी संगत में फंस गए और ड्रग्स लेने लगे थे. मामिक ने बताया था कि ड्रग्स के कारण ही उनका करियर और घर बर्बाद हुआ उन्होंने कहा था, ‘मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, सबकुछ तहस-नहस हो गया लेकिन भगवान का शुक्र है कि दोस्तों की मदद से वह उस बुरे दौर से बाहर निकल पाया’. मामिक सिंह 2020 में आई वेब सीरीज ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी‘ में नजर आए थे.इसमें वह एपिसोड 9 में सिटी बैंक चीफ मिस्टर राव के रोल में दिखे थे.