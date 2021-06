Famous Song Jumma Chumma Actress Kimi Katkar Know Where She Is Know: 1991 में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ फिल्म ‘हम’ के मशहूर गाने ‘जुम्मा चुम्मा’ में नजर आईं किमी काटकर (Kimi Katkar) एक दौर में हर किसी की पंसदीदा थी. बता दें कि किमी काटकर (Kimi Katkar) 80-90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेज में से एक रही हैं. वे तब अपनी बोल्ड और ग्लैमरस अदाओं के चलते लोगों के बीच खासी लोकप्रिय थीं, हालांकि उन्होंने इसी दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया. Also Read - Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan Anniversary: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मना रह हैं अपनी 48वीं सालगिरह, देखें ये खास वीडियो

बॉलीवुड में हमेशा बोल्ड इमेज के लिए पहचानी जाने वाली किमी (Kimi Katkar) ने करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में की थी, उनकी पहली फिल्म 1985 में आई ‘पत्थर दिल’ थी. हालांकि उन्‍हें पहचान मिली फ‍िल्‍म ‘एडवेंचर ऑफ़ टार्जन’ से, इस फ‍िल्‍म से वह काफी लोकप्रिय हुईं और ‘टार्जन गर्ल कहलाने लगीं. Also Read - Amitabh Bachchan ने खरीदा 31 करोड़ का डुप्लेक्स, सुख सुविधा से लैस है आशियाना...इस HOT एक्ट्रेस के बनेंगे पड़ोसी

Also Read - KBC 13 Announcement: अमिताभ बच्‍चन लेकर आ रहे हैं केबीसी का 13वां सीजन, जानें कब से शुरु होगा रजिस्ट्रेशन

साल 1991 में आई फिल्म ‘हम’ में किमी काटकर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं और दोनों के ऊपर फ‍िल्‍माया गया गाना काफी हिट हुआ इस फ‍िल्‍म का गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ आज भी पॉपुलर है. इस गाने के बाद वह ‘जुम्मा-चुम्मा गर्ल’ कहलाने लगीं.

इसके बाद किमी काटकर ने पुणे के एड फिल्ममेकर और फोटोग्राफर शांतनु श्योरे से शादी कर ली, शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जाकर बस गईं. कई सालों तक वहां रहने के बाद अब किमी काटकर वापस लौट आई हैं और पति शांतनु और इकलौते बेटे सिद्धार्थ के साथ पुणे में रहती हैं.