Know Where Is Pawari Ho Rahi Hai Girl Dananeer Mobeen Famous Pakistani Actress And Now Married

Pawari Ho Rahi Hai गर्ल दानानीर मोबीन बन गई हैं मशहूर एक्ट्रेस, कर रहीं ताबड़तोड़ कमाई

Know Where Is Pawari Ho Rahi Hai Girl Dananeer Mobeen: ये हम हैं...ये हमारी कार है...और ये पावरी हो रही है...ये लाइनें यकीनन आपको याद होंगी.

Know Where Is Pawari Ho Rahi Hai Girl Dananeer Mobeen: आपको सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई सितारा वायरल होता ही रहता है और इसी तरह से एक पाकिस्तानी लड़की वायरल हुई थी जिसने पावरी करके हर किसी को हैरान कर दिया था. Pawri Ho Rahi Hai गर्ल का वो वीडियो घर-घर में वायरल हुआ था जिसमें वो कहती दिख रही थीं, ‘ ये हमारी कार है, ये हम हैं और यहां हमारी पावरी हो रही है.’ इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही दानानीर रातोंरात इंटरनेट सनसनी बन गई थीं. रातोरात दानानीर सेलेब्रिटी बन गईं तो उन्होंने वैलेन्टाइन डे पर अपने यूट्यूब चैनल के अलावा अब वो बहुत कुछ कर रही हैं, तो आइए जानते हैं वो कहां हैं औऱ क्या कर रही हैं Pawri Ho Rahi Hai गर्ल.

कौन है दानानीर मोबीन

दानानीर कंटेंट क्रिएटर हैं और ट्विटर पर इन्होंने खुद का मौजूदा ठिकाना इस्लामाबाद बताया है. ट्विटर पर उनके 29.2K फॉलोअर्स हैं. 20 मार्च 2020 को इन्होंन टर ज्वाइन किया. जाहिर है कि पावरी वाले वीडियो के बाद ही इनके फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ. खुद को इन्फलुएंसर बताते हुए दानानीर ने लिखा है कि लोगों को प्यार, मुस्कान और दयालु बनने के लिए प्रेरित करना उनका उद्देश्य है.

यूट्यूब चैनल पर जमकर शेयर करती हैं वीडियो

इंस्टाग्राम पर 6 फरवरी 2021 को दानानीर पावरी वाला वीडियो अपलोड कर रातोरात इंटरनेट पर छा गईं. इंस्टाग्राम पर दानानीर के 565 K फॉलोअर्स हैं. दानानीर का मूल सबंध पाकिस्तान के पेशावर से बताया जाता है. दाननीर की मेकअप आर्ट और फैशन में दिलचस्पी है. उनके यूट्यूब चैनल पेज पर इस तरह के वीडियो भी देखे जा सकते हैं. इस पेज पर दानानीर के 44.3K सब्सक्राइबर्स हैं. इसी चैनल पर ऐसे वीडियो भी है और वे मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करती हैं.

अब एक्ट्रेस हैं दाननीर मोबीन

‘पावरी हो रही है’ लड़की दाननीर मोबीन के एक वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया था और अब ‘पावरी हो रही है’ गर्ल दाननीर मोबीन अब पाकिस्तानी मनोरंजन इंडस्ट्री में एक फुलटाइम एक्ट्रेस बन गई हैं. वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पाकिस्तान में टीवी शो ऑफर हुआ था, अब उनको उनकी एक्टिंग के लिए अवॉर्ड भी मिला है.

अब रचाया निकाह

दनानीर ने रचाया निकाह

दनानीर ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. गोल्डन लहंगे में दना अपने दूल्हे मियां के साथ काफी जच रही थीं. उनकी तस्वीरों से साफ था कि वे तस्वीरें क्लिक करवाते हुए भी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर रही होंगी तभी दोनों खिलखिलाते नजर आ रहे हैं. दना की तस्वीरों पर फैन्स काफी प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. उनकी एक करीबी ने लिखा, आप दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं…यह किसी सपने से कम नहीं. एक फैन ने लिखा, ये हम हैं…ये हमारे हस्बेंड हैं और ये पावरी हो रही है.

जानें कितनी है इनकम

पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली दाननीर मोबीन टीवी शो, एड और सोशल मीडिया से कमाई करती हैं. दाननीर मोबीन की कुल संपत्ति फिलहाल $500k- $1 मिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है. भारतीय रुपये उनकी कुल नेटवर्थ 4-8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इनकी एक महीने की कमाई लाखों में बताई जा रही है.