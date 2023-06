Adipurush VFX: जानें किसने बनाया है आदिपुरुष का VFX, इतने करोड़ वसूली फीस

Know Who Did The Adipurush VFX: हालिया आई फिल्म आदिपुरूष के वीएफएक्स की चर्चा हर जगह हो रही है.

Know Who Did The Adipurush VFX: प्रभास की आदिपुरुष (Adpuruhs) पर्दे पर आ चुकी है और फिल्म लगातार अपने किसी ना किसी संवाद या फिर बाकि चीजों की वजह से चर्चा में बनी हुई है. जब से फिल्म की टीजर आया है तभी से इस पर विवाद हो रहा है. फिल्म के सीन्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. सिनेमाघरों में आने के बाद से मेगा-बजट फिल्म के डायलॉग्स और कहानी को लोग नापसंद कर ही रहे हैं, साथ ही इसका वीएफएक्स भी सवालों के घेरे में है. फिल्म रिलीज को हुए एक वीक हो गया है और हर कोई इंटरनेट पर ये खोज रहा है कि आखिर किसने इस फिल्म के VFX की कमान संभाली थी. तो आइए जानते हैं किसने आदिपुरुष में विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं

किसने दिए आदिपुरुष के विजुअल इफेक्टस

आदिपुरुष के विजुअल इफेक्टस की देखरेख 25 साल के अनुभव वाले फिल्म उद्योग के अनुभवी प्रसाद सुतार द्वारा की गई लेकिन फिल्म से उनका जुड़ाव विवादों से कम नहीं रहा. प्रसाद सुतार अपने करियर की शुरुआत 1998 में आई ‘गुलाम’ से की थी. इस फिल्म में वो उस टीम का हिस्सा थे, जिसने चलती ट्रेन के सामने आमिर खान के कूदने का सीन शूट किया था.

जानें करोड़ रुपये चार्ज किए

बता दें कि आदिपुरुष में 8000 VFX शॉट्स् लिए गए हैं और ये डेटा बाहुबली 2 के 2500 वीएफएक्स शॉट वाले वीएफएक्स शॉट की संख्या से लगभग तीन गुना है. ‘आदिपुरुष’ के VFX बनाने की जिम्मेदारी अनुभवी विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर प्रसाद को सौंपी गई थी, जिसके लिए उन्होंने निर्माताओं से 250-300 करोड़ रुपये चार्ज किए थे

150 फिल्मों का हिस्सा रहे हैं

आईएमडीबी पर उनके बायो में बताया गया है कि उन्होंने सीजीआई एनिमेटर के रूप में शुरुआत की और उसके बाद कंपोजिटर और वीएफएक्स पर्यवेक्षक के रूप में काम किया और फिर वे वीएफएक्स विभाग के प्रमुख बन गए. अब प्रसाद सुतार विभिन्न भाषाओं में लगभग 150 फिल्मों का हिस्सा रहे हैं.

इन सुपरहिट फिल्मों का रहे हैं हिस्सा

प्रसाद की कंपनी का नाम NY VFXWaala है. 2015 में, वीएफएक्स पर्यवेक्षक नवीन पॉल के साथ साझेदारी और अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से सुतार ने NY VFXWaala नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी. इस कंपनी द्वारा किए गए काम के कारण उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए इफेक्ट्स दिए. प्रसाद इसके अलावा ‘तानाजी’, ‘डॉन 2’ और ‘राजनीती’ जैसी फिल्मों के VFX डिजाइन कर चुके हैं.

