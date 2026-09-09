क्या अमीन जैज को डेट कर रही हैं अपूर्वा मुखिजा? इंटरनेट पर वायरल हुई रोमांटिक केमिस्ट्री, जानें कौन हैं यह इंफ्लुएंसर

Apoorva Makhija And Amin Jaz Makhija Kissing Video: 'रिबेल किड' के नाम से मशहूर अपूर्वा मुखीजा पॉडकास्ट होस्ट और DJ अमीन जैज रोमांटिक होती हुई नजर आ रही हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/know-who-is-amin-jaz-with-whom-apoorva-mukhija-viral-kissing-video-viral-on-social-media-know-their-profile-8520088/ Copy

Apoorva Makhija And Amin Jaz Makhija Kissing Video: अपूर्वा मुखिजा, जिन्हें ‘द रेबेल किड’ के नाम से भी जाना जाता है, ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बार, उन्होंने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अमीन जैज़ को डेट कर रही हैं. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते की अफ़वाहों की न तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है और न ही उन्हें नकारा है, लेकिन इससे जैज़ और उनके काम के बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं अमीन जैज़.

अमीन जैज़ कौन हैं?

अमीन जैज़ एक DJ, पॉडकास्ट होस्ट और डिजिटल क्रिएटर हैं और उन्हें मुख्य रूप से ‘Untriggered with AminJaz’ पॉडकास्ट को होस्ट करने के लिए जाना जाता है. यह पॉडकास्ट एंटरटेनमेंट और इंटरनेट की दुनिया के क्रिएटर्स, कॉमेडियन और मशहूर हस्तियों के साथ खुलकर और अक्सर लीक से हटकर बातचीत करने के लिए काफी लोकप्रिय हुआ है. जैज़ के पॉडकास्ट चैनल के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर इसे ‘The Wildest Podcast’ (सबसे बेबाक पॉडकास्ट) बताया गया है.

अमीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक और DJ सर्किट से भी जुड़े हुए हैं

2020 में शुरू हुए इस पॉडकास्ट में रिलेशनशिप, डेटिंग, पॉप कल्चर, इंटरनेट कल्चर और निजी अनुभवों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है. इसका फ़ॉर्मेट ‘बोल्ड और अनफ़िल्टर्ड’ (बेबाक और बिना किसी रोक-टोक वाली) बातचीत पर आधारित है. पॉडकास्टिंग के अलावा, अमीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक और DJ सर्किट से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने DJ और म्यूज़िक क्रिएटर के तौर पर काम किया है और अपने डिजिटल-मीडिया के काम के साथ-साथ म्यूज़िक को भी अपने करियर का एक अहम हिस्सा बनाया है.

क्या अपूर्वा मुखिजा और अमीन जैज़ डेट कर रहे हैं?

सोशल मीडिया पर अपूर्वा मुखिजा और अमीन जैज़ का एक वीडियो सामने आया है, जिससे लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या दोनों डेट कर रहे हैं. वीडियो में मुखिजा को जैज़ को किस करते हुए देखा जा सकता है. कंटेंट क्रिएटर हॉल्टर-नेक ड्रेस पहने हुए एक DJ के पास खड़ी दिख रही हैं, जो उनके कथित बॉयफ्रेंड अमीन लग रहे हैं. वीडियो में दोनों किस करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद अपूर्वा इधर-उधर देखती हैं, जैसे यह देख रही हों कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई और कई यूज़र्स ने इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.