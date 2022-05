know who is Andrea Kevichusa: आयुष्मान खुराना स्टारर ‘अनेक’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है और बहुत ही जल्द फिल्म आने वाली है, ऐसे में हर किसी की नजर फिल्म में एंड्रिया केविचुसा पर आकर टिक गई है जिसे लोग खुब पसंद कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म में एंड्रिया केविचुसा लीड रोल में नजर आई हैं और उनकी झलक सामने आते ही फैंस उनकी परफॉर्मेंस को पसंद करने लगे हैं. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज ने एंड्रिया का फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत किया और बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आफ उन्हें पर्दे पर देखेंगे, इसके पहले भी वो बड़ी एक्ट्रेस के साथ भी नजर आचुकी हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है एंड्रिया केविचुसा.Also Read - पहली बार ब्वॉयफ्रेंड के साथ कैमरे के सामने आईं 'लॉक अप' फेम Anjali Arora, Video देख चाहने वालों को होगी जलन

बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की खोज हैं एंड्रिया जो कई सालों से मॉडलिंग कर रही हैं और अनेक फिल्म में वो नेशनल लेवल की बॉक्सर के किरदार में हैं. बता दें कि एंड्रिया महज 15 साल की उम्र से काम कर रही हैं औऱ इसके साथ ही वो एक मशहूर मॉडल हैं. एंड्रिया ने 15 साल की उम्र से मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी और वह कैटरीना कैफ के कॉस्मैटिक ब्रांड के लिए भी मॉडलिंग कर चुकी हैं.

Also Read - फंदे से लटका मिला 21 साल की बंगाली एक्ट्रेस Bidisha De Majumdar का शव, लव लाइफ की वजह से डिप्रेशन में होना का दावा

इसके साथ ही वह मुंबई की एनिमल क्रिएटिव्स नाम की एजेंसी के साथ भी जुड़ी हैं. इसी एजेंसी के जरिए मुकेश छाबड़ा ने एंड्रिया को फिल्म के लिए ऑडिशन किया और उन्हें इस किरदार के लिए सेलेक्ट किया है.एंड्रिया ने सब्यासाची मुखर्जी से लेकर Piaf समेत कई इंटरनैशनल डिजाइनर्स के साथ काम किया है.