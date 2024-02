Hindi Entertainment Hindi

Know Who Is Bhavna Chauhan Who Works In Viral Ad With Ranveer Singh And Johnny Sins

जानें कौन हैं Bhavna Chauhan, जो जॉनी सिन्स और रणवीर संग काम करके हुई मशहूर

Bhavna Chauhan Seen With Johnny Sins Ranveer Singh Ad: रणवीर सिंह का नाम एक टीवी एड को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें भावना चौहान भी नजर आई थी.

Bhavna Chauhan Seen With Johnny Sins Ranveer Singh Ad: बॉलीवुड के सिंबा यानि की रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का टीवी में हाल ही में एक विज्ञापन आया है जिसने हर तरफ हंगामा मचाया हुआ है. दरअसल इस विज्ञापन में वो किसी और के संग नहीं बल्कि वो एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिंस (Johnny Sins) के साथ नजर आए थे और इस दौरान मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर भावना चौहान (Bhavna Chauhan) नजर आई थी. ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो एक्ट्रेस कौन हैं जो रातों रात विज्ञापन में आकर मशहूर हो गई और उन्हें दो स्टार संग एक पर्दे पर काम करने का मौका मिला है, तो आइए जानते हैं कौन है भावना चौहान (Know Who is Bhavana Chauhan)

रातों रात मशहूर हुई भावना चौहान

रणवीर सिंह का नाम एक टीवी एड को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो पॉर्न स्टार जॉनी सीन्स के साथ दिखाई दे रहे हैं. वहीं इसमें रणवीर और जॉनी के साथ भवना के साथ नजर आ रही हैं. इस एड में भावना पीली साड़ी में बेहद कमाल की लग रही हैं औऱ कहर ढाती हुई नजर आ रही हैं. जॉनी सिन्स के साथ स्क्रीन शेयर करने की वजह से इस वक्त भावना चौहान की काफी चर्चा हो रही है.

फिल्मों और टीवी का रह चुकी हैं हिस्सा

भावना चौहान के बारे में बात करें तो उन्हें आपने उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म हंसी तो फंसी में काम कर चुकी हैं. इसके साथ ही वो डायरेक्टर विधु चोपड़ा की शिकारा फिल्म में नजर आ चुकी हैं. इतना ही नहीं टीवी सीरियल रजिया सुल्तान में भी भावना चौहान ने अपनी अदाकारी जलवा बिखेरा है. ऐसे में भावना कई सारे शो और फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bhavna Chauhan (@bhavnachauhanofficial)

जॉनी सीन्स के संग काम करने पर बोली एक्ट्रेस

भावना से जब इस विज्ञापन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगा कि उन्हें एक्टर और मशहूर WWE फाइटर जॉन सीना संग काम करना है. हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिंस हैं, जिनके साथ विज्ञापन में उनकी जोड़ी बनी है. बता दें भावना के सोशल मीडिया पर आप एक्ट्रेस की बोल्ड और कमाल की तस्वीरें देख सकते हैं. इसके साथ ही कई सारे स्टार के संग आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं.