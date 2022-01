Know Who Is Mouni Roy Love Suraj Nambiar: टीवी की नागिन मौनी रॉय (Mouni Roy) इन दिनों अपनी शादी को लेकर खासी चर्चा में बनी हुई हैं. हर वक्त अपनी बोल्ड अदाओं से हर किसी को घायल कर देने वाली एक्ट्रेस बहुत जल्द ही सात फेरे लेने वाली है और इसकी तैयारी भी बेहद जोरो से चल रही है. खबरें हैं कि मौनी रॉय (Mouni Roy) गोवा में शादी करेंगी और इस शादी में उनका परिवार और बेहद खास दोस्त ही शामिल होंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी में मौनी रॉय दुल्हनिया बन जाएंगीं और उनका दूल्हा होंगे सूरज नाम्बियार (Suraj Nambiar) जिसके बारे में एक्ट्रेस के फैन जानना चाह रहे हैं. हालांकि सूरज नाम्बियार (Suraj Nambiar) की बेहद कम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो पाई हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है सूरज नाम्बियार (Suraj Nambiar) जिन्होंने जिता है हमारी मौनी का दिल और साथ ही कैसे शुरु हुई थी मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार (Mouni Roy- Suraj Nambiar Love Story) की प्रेम कहानी.Also Read - Katrina-Vicky Education: विक्की कौशल के पास है इंजीनियरिंग की डिग्री, जानें कैटरीना कैफ ने की है कितनी पढ़ाई

कर्नाटक के रहने वाले हैं सूरज

कर्नाटक के रहने वाले हैं सूरज

अभिनेत्री मौनी रॉय जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड सूरज नांबियार के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री 27 जनवरी, 2022 को गोवा में बीच वेडिंग करने जा रहीं हैं. ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूरज नांबियार का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में जैन माता-पिता के यहां हुआ था और उन्होंने यही से अपनी पढ़ाई पूरी की हौ और इसके बाद उन्होंने आर.वी.इंजीनियरिंग कॉलेज, बेंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की

बैंकर और बिजनेसमैन हैं सूरज नाम्बियार

सूरज नाम्बियार फिलहाल दुबई में रहते हैं, जहां वो बैंकर और बिजनेसमैन हैं. इसके साथ ही उनकी पुणे में इवेंट कंपनी है और सूरज बेंगलुरु के जैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं. मौनी की पहली मुलाकात सूरज नांबियार से दुबई में हुई थी और उसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी. हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्हें पार्टियों में एक साथ देखा गया. मौनी रॉय भी अक्सर दुबई में समय बिताती नजर आती हैं. और शायद उसका कारण सूरज नाम्बियार ही हैं.