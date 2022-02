Know Who Is Munawar Faruqui: स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) अपने काम की वजह से कम और विवादों की वजह से ज्यादा जानें जाते हैं. बता दें कि मुनव्वर ने हिंदू देवी देवताओं और राजनेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करके जमकर सुर्खियां बटोरी थी और इतना ही नहीं उन्हें जेल तक की हवा खान पड़ी थी. बता दें कि मुनव्वर फारुकी मुंबई में रहते हैं और देश के कई शहरों में अबतक स्टैंड अप शो कर चुके हैं. हालांकि पिछले कुछ समय से विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद को कॉमेडी से दूर कर लिया है और अब खबरें हैं कि वो बहुत जल्द ही एकता कपूर (Ekta Kapoor) कंगना रनौत (Kangna Ranaut) के शो लॉक अप (Lock Upp) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं. हालांकि इसपर अभी तक पक्की मुहर नहीं लगी है.Also Read - Kangana Ranaut के Lock Upp के लिए अरेस्ट किया गया ये कॉमेडियन, बार-बार मार रहा था गंदे जोक्स

गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हैं फारुकी

मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हैं और उनका जन्म 28 जनवरी को 1992 में हुआ है औऱ वो एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, वह एक यूट्यूब इंस्टाग्राम स्टार गायक और कवि भी है और उनका पूरा नाम मुनव्वर इकबाल फारूकी है.

सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग

मुनव्वर फारुकी को ना केवल उनकी कॉमेडी के लिए, बल्कि उनकी शायरी के लिए भी जाना जाता है, उन्हें शायरी लिखने का बहुत शौक है जिसका सबूत उनके सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख 54 हजार फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्विटर पर 7,492 फॉलोअर्स हैं, वही यूट्यूब पर वे काफी एक्टिव रहते हैं जिसपर उनके 5 लाख 24 हजार फॉलोअर्स हैं.