Know Who Is Olivia Morris In RRR: एसएस राजामौली (S.S.Rajamouli) के निर्देशन में बनी आरआरआर (RRR) 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस पर दर्शकों की शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोगों ने जितनी राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (Jr.Ntr) से उम्मीदें लगाई थी, उन पर खरी उतरी है. RRR के हर एक स्टार कास्ट की खूब तारीफ हो रही है. आरआरआर में जो एक्शन सीन दिखाए गए हैं वो फैंस को होश उड़ा रहे हैं और कमाई में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसके साथ ही फिल्म में हर किसी का काम बेहद शानदार था. ऐसे मे जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है एक खास ब्रिटेन की ओलिविया मॉरिस (Olivia Morris) जिन्होंने अपने काम से सबको हैरान कर दिया है.Also Read - ये है मोहब्बतें: अब कहां है डॉ. इशिता और रमन भल्ला की प्यारी 'रूही', बड़ी होने के बाद बदल गया लुक

RRR में बिट्रिश एक्‍ट्रेस ओलिविया मॉरिस फिल्म के सरप्राइज के तौर पर सबके सामने आई हैं और उनका काम भले ही कम हो लेकिन लोग उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म में उनकी और जूनियर एनटीआर की जोड़ू खूब जम रही है. वहीं राम चरण के साथ आलिया भट्ट को रखा गया है. ओलिविया मॉरिस ने फिल्म में जेनिफर का किरदार निभाया है, जो स्वभाव ने बाकि अंग्रेजो के मुकाबले काफी नरम दिल की थी. Also Read - Ram Charan House: 38 करोड़ के बंगले में रहते हैं राम चरण, देखें लग्जरी घर की Inside Pictures

View this post on Instagram A post shared by Olivia (@oliviakmorris)



ब्रिटिश अभिनेत्री एसएस राजामौली के निर्देशन में जूनियर एनटीआर के साथ बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की है और नातू नातू गीत में भी दिखाई दी है. मॉरिस पहली बार RRR से पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं, उन्होंने 2017 में मैकबेथ अनुकूलन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. Also Read - RRR Ukraine Scenes: यूक्रेन में हुई थी 'आरआरआर' के सुपरहिट गाने की शूटिंग, वीडियो देखकर फैंस हुए भावुक

View this post on Instagram A post shared by Olivia (@oliviakmorris)



ओलिविया मॉरिस एक कार्डिफ बेस्ड एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं. उन्होंने रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा से ट्रेनिंग ली है. मॉरिस के इंस्टाग्राम पर 106,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कभी-कभी वह अपनी जिंदगी के कुछ खास पल फैंस के साथ शेयर करती हैं. अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार, मॉरिस का एक लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड है। वह अभिनेता जैक हैमेट को डेट कर रही हैं.