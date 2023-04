Hindi Entertainment Hindi

जानें कौन है स्वास्तिका मुखर्जी जिन्होंने फिल्म मेकर पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड की कर चुकी हैं कोशिश!

Know Who is Swastika Mukherjee: इन दिनों 'क्रिमिनल जस्टिस 3' एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है.

Know Who is Swastika Mukherjee: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस की बात हो तो स्वास्तिका मुखर्जी का नाम इस लिस्ट में शुमार हैं. मशहूर बंगाली अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी को आपने हाल ही में फिल्म काला में देखा होगा, वैसे वो अब तक कई सारी फिल्मों में वेब सीरीज नजर आ चुकी हैं. ‘क्रिमिनल जस्टिस 2’ से लेकर ‘पताल लोक’ तक जैसे अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम का जादू चलाया है. हालांकि हाल ही में उन्होंनेसंदीप सरकार नाम के एक फिल्म मेकर और उनके सहयोगियों पर कॉम्प्रोमाइज करने और धमकी भरे ईमेल मिलने का दावा किया है. संदीप, इन दिनों स्वास्तिका की बंगाली फिल्म ‘शिबपुर’ के सह-निर्माता हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन है बंगाली अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी.

स्वास्तिका मुखर्जी का फेक एमएमएस कांड

सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में स्वास्तिका मुखर्जी अपने एमएमएस कांड के बारे में बताया कि कैसे करियर के शुरुआती स्टेज पर उन्हें इतने बड़े विवाद का सामना करना पड़ा था. स्वास्तिका मुखर्जी ने बताया कि मुझे आज भी याद है कि मैंने एक फिल्म की थी ‘टेक वन’। ये फिल्म हीरोइन की जिंदगी से जुड़ी थी। उस फिल्म के किरदार को एमएमएस कांड की वजह से काम मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से उसे काम मिलना बंद हो जाता है और वह ड्रग्स जैसे दलदल में फंसती जाती हैं। ये तो फिल्म की कहानी थी लेकिन कुछ लोगों ने उस इंटीमेट सीन को मेरा एमएमएस बता कर खूब बेमतलब का विवाद खड़ा किया

पूर्व पति प्रमीत सेन पर लगाया था मारपीट का आरोप

बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका का नाम पहली दफा विवादों में घिरा हो, बल्कि इससे पूर्व भी स्वास्तिका का विवादों से गहरा नाता रहा है. स्वास्तिका ने 18 वर्ष की उम्र में सिंगर प्रमीत सेन से विवाह किया, लेकिन यह शादी सफल नहीं हो सकी और स्वास्तिका ने अपने पूर्व पति प्रमीत सेन पर उन्हें फिजिकली एब्यूज करने के आरोप लगाए. इतना ही नहीं उन्होंने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें घर में ही कैद रखने का भी आरोप लगाया था.

पति पर लगाए आरोपो पर खुद मुकरी

इतना ही नहीं तब स्वास्तिका ने यह भी कहा था कि उनके एक्स हसबैंड उनसे डायवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा उनको फिल्मों में मिल रही सफलता को देखते हुए नहीं किया. हालांकि कुछ समय बाद ही स्वास्तिका ने अपने एक्स हसबैंड पर लगाए गए सभी आरोपों का खुद ही खंडन भी कर दिया. आरोपों का खंडन करने के साथ ही स्वास्तिका ने यह भी कहा कि उन्हें तब इसकी समझ नहीं थी और जैसा उनके परिजन और सगे संबंधियों ने तब उन्हें सलाह दी, उन्होंने वैसा ही किया.

स्वास्तिका ने कांच से खुद को कर लिया घायल

दरअसल खबरें आई थी कि स्तिका ने अपनी लेफ्ट आर्म को जख्मी कर लिया था और इस दौरान स्वास्तिका की बहन अजोपा मुखर्जी ने सुसाइड की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि स्वास्तिका पार्टी के दौरान गिर गई थी, जिससे वह घायल हो गई. अजोपा ने कहा उनके सिर और हाथ में चोटें आई हैं. साथ ही कहा कि पार्टी के दौरान उन्होंने हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ था और जब वह गिरी तो इसका कांच उनकी कलाई में चुभ गया.

