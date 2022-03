Know Who Is The Kashmir Files Director Vivek Agnihotri: ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के लिए हर तरफ तारीफों के पुल बंध रहे हैं, फिल्म के साथ ही इसका निर्देशन करने वाले विवेक अग्निहोत्री भी इन दिनों काफी चर्चाओं में है. फिल्म में 90 के दशक में कश्मीर में हुए नरसंहार की कहानी को दिखाया गया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखे नम हो रही है और सड़क से लेकर ससंद तक इसकी गूंज हो रही है. फिल्म को देख देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़ी हस्तियां विवेक अग्निहोत्री की तारीफ कर चुकी हैं. कई राज्यों की सरकारों ने इसे टैक्स-फ्री (The Kashmir Files Tax free) कर दिया है। इस बीच जिसका सबसे ज्यादा नाम हो रहा है, वो हैं इस फिल्म के मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) का जिन्होंने इस सच को दुनिया के सामने लाया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसा रहा है विवेक अग्निहोत्री का अब तक का सफर.Also Read - Holi 2022: कैटरीना विक्की से लेकर राजकुमार राव और पत्रलेखा तक, रंगों के प्यार में डूबेंगे ये बॉलीवुड कपल्स

जवाहर कॉलोनी में रहती थी फैमिली

विवेक अग्निहोत्री का जन्म 21 दिसंबर 1973 को ग्वालियर में हुआ और यहीं के जवाहर कॉलोनी में किराए के घर में विवेक की फैमिली रहती थी. विवेक के पिता प्रभुदयाल अग्निहोत्री संस्कृत के प्रोफेसर थे. विवेक ने आईआईएमसी से पढ़ाई की है. विवेक अग्निहोत्री की बात करें तो उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ सोशल साइंस अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था. इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री ने हावर्ड एक्सटेंशन स्कूल से सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल स्टडीज की पढ़ाई भी पूरी की है Also Read - Sharmaji Namkeen Trailer Out: ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का ट्रेलर जारी, इस दिन आएगी मूवी

टीवी सीरियल्स को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया

बता दें कि विवेक ने अपने करियर की शुरुआत एक विज्ञापन एजेंसी से की थी, इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया. ग्वालियर में जन्मे विवेक रंजन अग्निहोत्री फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर, ऑथर और एक्टिविस्ट हैं। उन्हें The Tashkent Files (2019) में बेस्ट स्क्रीनप्ले डायलॉग्स के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. Also Read - Upcoming Web Series & Films: होली पर मिलेगा मनोरंजन का डबल डोज, OTT पर देखें ये फिल्में और वेब सीरीज

अभिनेत्री पल्लवी जोशी से की है शादी

निजी जिंदगी की बात करें तो विवेक ने साल में एंकर, थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री पल्लवी जोशी से शादी की, इस शादी से उनके दो बच्चे भी हैं. बता दें कि विवेक के उपर कई सारे केस चल रहे हैं. साल 2018 में विवेक ने दावा किया था कि उनकी शॉर्ट मूवी ‘मोहम्मद और उर्वशी’ में ‘मोहम्मद’ शब्द का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें धमकियां मिली थीं. इसके साथ ही साल 2018 में तनुश्री दत्ता ने उन पर आरोप लगाया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके बाद उन पर मानहानि मुकदमा भी दायर किया गया था