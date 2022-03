Know Who is Laksh Lalwani: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) एक बार फिर से अपनी फिल्म के जरिए स्टार किड को लॉन्च करने जा रहे हैं और वह स्टारकिड शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) को धर्मा प्रॉडक्शन के नए प्रोजेक्ट ‘बेधड़क’ से लॉन्च करने वाले हैं. करण जौहर की इस फिल्म में लक्ष्य लालवानी (Who is Laksh Lalwani) और गुरफतेह पीरजादा (Gurfateh Pirzada) को भी जगह मिली है. फिल्म से इन तीनों का पहला लुक शेयर कर दिया गया है और हर कोई उनके लुक को पसंद कर रहा है. जबसे फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है हर कोई इन सेलेब्स के बारे में जानना चाहता है. तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है लक्ष्य लालवानी जो शनाया कपूर के साथ रोमांस करने वाले हैं और उनका पर्दे पर डेब्यू होने वाला है.Also Read - युद्ध का मैदान है तैयार, Yash की KGF 2 का ट्रेलर लाने वाला है तूफ़ान, टाइम और डेट नोट कर लें

लक्ष्य लालवानी पहले करण जौहर की फिल्म दोस्ताना के सीक्वल से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे. उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी मगर फिलहाल ये फिल्म ताला बंद है. ऐसे में अब लक्ष्य ‘बेधड़क’ (Bedhadak) में नजर आने वाले हैं. बता दें कि अपने लुक्स से सभी को दीवाना बनाने वाले लक्ष्य बॉलीवुड में कदम रखने से पहले टीवी की दुनिया में काम कर चुके हैं. Also Read - Rula Deti Hai Song: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज, सिजलिंग केमिस्ट्री ने जीता दिल

View this post on Instagram A post shared by Lakshya (@itslakshya)



एक्टर लक्ष्य लालवानी (Laksh Lalwani) का टीवी से बेहद पुराना रिश्ता रहा है और वो मटीवी इंडिया पर रिलीज हुआ स्कूल ड्रामा ‘वॉरियर हाई’ में नजर आ चुके हैं. इसके साथ ही वो अधूरी कहानी हमारी और भारत के वीर योद्धाओं में से एक ‘पोरस’ शो में बतौर लीड काम कर चुके हैं. Also Read - 'अनुपमा' फेम Rupali Ganguly की इन तस्वीरों ने उड़ाए फैंस के होश, 44 की उम्र में दिखाया 'किलर' अंदाज

View this post on Instagram A post shared by Lakshya (@itslakshya)



वहीं सोनी एंटरटेनमेंट पर रिलीज हुए इस शो में एक्टर लक्ष्य लालवानी ने पुरुषोत्तम की भूमिका अदा की थी, लक्ष्य स्टार प्लस पर रिलीज हुए इस सीरियल में अर्जुन बिजलानी और दृष्टि धामी ने मुख्य भूमिका अदा की थी. लक्ष्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं. वह अपने डैशिंग लुक में फोटोज शेयर करते रहते हैं.