Kobe Bryant’s Death: दुनिया भर में इस वक्त एक मौत की खबर से सनसनी मची हुई है. दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर और NBA स्टार कोबी ब्रायंट (Kobe Bryant)की बीते रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मौत हो गई है. लॉस एंजेलेस के पास हुए इस हादसे में कोबी के साथ 4 अन्य लोग भी सवार थे. बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में उनकी 13 वर्षीय बेटी गियाना भी सवार थी.

जानकारी के अनुसार यह हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे हुआ. हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से विमान अनबैलेंस होता हुआ निचे गिरा और क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से बचाव दल को भी बचाने में परेशानी हुई. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है.

इस मौत से जहां एक तरफ खेल जगत शोक में डूबा हुआ है वहीं दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड भी इस लीजेंड प्लेयर की मौत से विचलित हो उठा है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) सहित कई अन्य एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस खिलाड़ी के मौत पर अफ़सोस ज़ाहिर की और श्रद्धांजलि अर्पित की.

कोबी ब्रायंट की मौत पर दुनिया में शोक की लहर, ट्रंप, ओबामा, विराट सहित इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

यहां देखें कुछ पोस्ट:

View this post on Instagram 🏀 👑 #rip #kobe 💔 Mamba Forever A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on Jan 26, 2020 at 12:24pm PST

Noooooo! 💔 shocked about Kobe! He was one of the greatest and such an inspiration. Absolutely gutted. RIP. Strength to his family. #KobeBryant just can’t believe it. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) January 27, 2020

Speechless,the world has lost a Legendary Athlete,R.I.P The #BlackMamba of Basketball, Kobe Bryant & his daughter,Gianna.

What u have done for so many kids including my niece whom u inspired to play basketball every day of her childhood,may u both comfort each other in heaven🙏🏻 pic.twitter.com/qwQ8CffQ5F — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 27, 2020

बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और NBA स्टार Kobe Bryant और बेटी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत

Life is unfair 🙏 #rip @kobebryant and Gianna. This world will always miss you 😭 pic.twitter.com/ZPxuibs9zQ — sonu sood (@SonuSood) January 27, 2020

Oh god no!! This is heartbreaking.. i remember the one time i met him briefly after he won his Oscar just 2 years ago. This beautiful towering young man . A legend . “DEAR BASKETBALL “ . Its always the good ones that leave us. 😞 pic.twitter.com/pGefj4zJNH — Ali Fazal M / میر علی فضل / अली (@alifazal9) January 26, 2020

कोबी ब्रायंट (Kobe Bryant) ने नेशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (NBA) के लिए 20 साल खेला और इस अवधि में उन्होंने 5 चैंपियनशिप्स पर अपना नाम दर्ज कराया. गार्जियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर होने के बाद उन्होंने मीडिया में कदम रखा. साल 2018 में उन्हें डियर बास्केटबॉल नाम सी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला.