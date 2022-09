Koffee With Karan 7: ‘कॉफी विद करण‘ (Koffee With Karan) एक ऐसा शो जिसके हर एक ऐपिसोड में कुछ ना कुछ खुलासा होता ही है. लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन (Varun Dhawan) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) करण जौहर के मेहमान बने थे. करण ने इस एपिसोड में जुग जुग जियो फिल्म के स्टार्स के साथ खूब मस्ती तो की ही साथ ही साथ कई खुलासे भी कर डाले. ‘कॉफी विद करण’ सीजन 7 चर्चाओं में बना ही रहता है, क्योकि यहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपनी पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ से पर्दा उठा चुके हैं. शो में दूसरों के राज खोलने वाले करण जौहर ने पहली बार अपनी लवलाइफ को लेकर खुलकर बात की है, उनकी ब्रेकअप और रिलेशनशिप की स्टोरी सुनकर हर कोई हैरान है.Also Read - यूट्यूबर सचिन पंडित Bigg Boss में जाकर मचाना चाहते हैं धमाल, सलमान खान के बारे में है ये ख्याल

अब तक 'कॉफी विद करण' के होस्ट को दूसरों के रिलेशनशिप पर बात करते हुए देखा गया है, ये पहली बार हुआ है उन्होंने अपने ब्रेकअप का जिक्र किया हो. कॉफी विद करण 7 के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और अनिल कपूर को शिरकत करते देखा गया और इस दौरान जब करण वरूण से उनके पास्ट के बारे में बात कर रहे थे और वरुण ने करण से पूछा कि वो धोखे वाली थीम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं. इस पर करण ने जवाब दिया कि वह ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्टेड हैं.

