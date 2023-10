Hindi Entertainment Hindi

Koffee With Karan 8 Bobby Deol Got Addicted To Alcohol In The Low Phase Of His Career

Bobby Deol को बेटे ने मारा था घर पर खाली बैठे रहने का ताना! एक्टर को लग गई थी शराब पीने की लत

Bobby Deol in Koffee with Karan 8 : फिल्म निर्माता करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए 'कॉफी विद करण' में बॉबी के साथ उनके भाई सनी देओल भी थे.

Koffee with Karan 8 : बॉलीवुड डायरेक्टर-मेकर करण जौहर के पॉपुलर चैट शो ‘कॉफी विद करण’ का 8वां सीजन लॉन्च हो गया है. शो के पहले गेस्ट रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Ranveer Singh and Deepika Padukone) बने, जिन्होंने अपनी लाइफ के कई अनदेखे पन्ने फैंस के सामने खेलकर रख दिए. अब शो के अगले गेस्ट देओल ब्रदर्स होंगे. जी हां सनी देओल और बॉबी देओल (Sunny Deol and Bobby Deol) दोनों एक साथ करण जौहर के शो में पहुंचे हैं. उनके एपिसोड का प्रोमों भी जमकर वायरल हो रहा है. चैट शो ‘कॉफी विद करण’ सीजन 8 बॉबी और सनी ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव के बारे में बात की. एक्टर बॉबी देओल ने इस बारे में खुलासा किया है कि जब उनकी फिल्में नहीं चलीं तो उन्होंने इंडस्ट्री से कैसे किनारा कर लिया. वहीं, उनके बड़े भाई सनी देओल से करण जौहर ने सुपरहिट फिल्म ‘गदर-2’ का टोटल कलेक्शन और कमाई पूछी.

‘मैं घर पर बैठा रहता था’

फिल्म निर्माता करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए ‘कॉफी विद करण’ में बॉबी के साथ उनके भाई सनी देओल भी थे. ‘बादल’ फेम एक्टर ने क्राइम ड्रामा वेब सीरीज ‘आश्रम’ के साथ वापसी की है. अपने करियर के निचले दौर के बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा, ‘मैंने हार मान ली थी, मुझे खुद पर दया आने लगी थी. मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था, मैं घर पर बैठा रहता था. मैं कोसता रहता था और कहता था, लोग मुझे क्यों नहीं ले जाते? मैं अच्छा हूं, वे मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि मैं हर चीज को लेकर बहुत निगेटिव हो गया था, इतना ज्यादा कि मुझसे जरा भी पॉजिटिविटी नहीं आती थी. मैं घर पर बैठा रहता था, मेरी पत्नी काम करती थी. अचानक मैंने अपने बेटे को कहते हुए सुना, तुम्हें पता है मां, पापा घर पर बैठे रहते हैं और तुम रोज काम पर जाती हो. इस घटना के बाद अचानक मुझे एहसास हुआ और मैंने खुद से कहा कि इस तरह नहीं चलेगा. ये चीजें रातों-रात नहीं होती हैं. मेरा भाई, मेरी मां, मेरे पिता, मेरी बहनें, वो सब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे.’

बॉबी ने करण जौहर से भी मांगा था काम

‘अजनबी’ फेम एक्टर बॉबी ने कहा, ‘आप हमेशा किसी का हाथ थामकर चीजें नहीं कर सकते हैं. आपको अपने कदमों पर खड़े होकर चलना पड़ता है. तभी चीजें बदलना शुरू हुईं. मैं और फोकस्ड, ज्यादा सीरियस हो गया. जब आप फोकस करते हैं तो आपको वो एनर्जी महसूस होती है. मैंने खुद से कहा कि मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूं. मैं सबके पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे काम करना है, मुझे काम चाहिए. मैं आपके पास भी आया था, आपने अब तक मेरे साथ काम नहीं किया.’ ‘कॉफी विद करण 8’ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. वर्क फ्रंट की बात करें तो, उनकी अगली फिल्म ‘एनिमल’ और तेलुगु फिल्में ‘हरि हर वीरा मल्लू’ और ‘कांगुवा’ हैं.