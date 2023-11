Hindi Entertainment Hindi

Koffee With Karan 8 Sunny Deol Reveals What He Dislikes About Srk Salman Khan And Akshay Kumar

Koffee With Karan 8: शाहरुख और सलमान की ये बात पसंद नहीं करते सनी, अक्षय को लेकर कही ये बात

Sunny Deol On Koffee With Karan 8: करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड में पहुंचे सनी देओल और बॉबी देओल थे.

Sunny Deol On Koffee With Karan 8: कॉफ़ी विद करण सीज़न 8 (Koffee With Karan 8) एक और एपिसोड के साथ वापस आ गया है, और दूसरे एपिसोड में बॉलीवुड भाई-बहन सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ दिखाई दिए हैं. जहां दोनों भाइयों ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर कीं हैं और शो के रैपिड फायर के दौरान सनी देओल ने बाकी एक्टर्स के साथ अपने बॉण्ड पर भी बातें कीं है. सनी और बॉबी ने इस दौरान अपने परिवार अपने माता-पिता और अपनी सौतेली बहनों पर भी खुलकर बातें की हैं. वहीं करण जौहर के मशहूर गेम रैपिड-फायर राउंड एपिसोड के दौरान सनी देओल के कुछ चौकाने वाले जवाब सामने आए हैं. दरअसल उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने साथियों शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जिसके बाद उनके जवाब ने सबको हैरान करके रख दिया.

शाह रुख खान के बारे में ये बात है नापसंद

करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में नजर आए देओल ब्रदर्स सनी और बॉबी ने दिल खोलकर बात की और उन्होंने करण के हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया, जब निर्देशक ने रैपिड-फायर राउंड के दौरान सनी से ये पूछा कि शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की एक बात जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हो और एक बात जो उन्हें बिल्कुल पसंद ना हो, उसके बारे में बताए, ऐसे में सनी ने बेहद बोल्ड अंदाज में कहा ‘शाह रुख खान बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये उनके बारे में अच्छी बात है. लेकिन उनके बारे में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. वह ये कि उन्होंने ‘एक्टर्स को सामान’ बना दिया है. जिसे सुनकर करण बिल्कुल हैरान रह गए. हालांकि, बाद में सनी ने अपनी बात को हिंट में क्लियर करते हुए कहा कि शाह रुख खान लगभग हर एड ब्रांड का फेस हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला.

सलमान खान के बारे में उन्हें क्या पसंद नहीं है

जब सनी से सलमान खान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनका बड़ा दिल पसंद है लेकिन उन्हें यह नापसंद है कि वह हमेशा हर किसी को बॉडीबिल्डर बनाने की कोशिश करते रहते हैं. बॉबी ने ‘मामू’ सलमान खान के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें रेस 3 में एक भूमिका की पेशकश की. सलमान ने जाहिर तौर पर उन्हें फोन किया और पूछा, ‘शर्ट उतारेगा’?.



अक्षय करते हैं कई सारी फिल्में

अक्षय कुमार के बारे में पूछे जाने पर सनी ने बताया कि उन्हें उनका अनुशासित रहना काफी पसंद है. हालांकि अक्षय का हर साल एक साथ दर्जनों फिल्में करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आपको बता दें अक्षय कुमार हल साल करीब 4 से 5 फिल्में करते हैं और वो सबसे अधिक फिल्में करने वाले स्टार हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है.