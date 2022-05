Koffee With Karan Going Off Air: बॉलीवुड निर्देशक करण जौहर का शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) भारत में सबसे लोकप्रिय चैट शो में से एक है. हिंदी फिल्म हस्तियों से लेकर दक्षिण फिल्म सितारों तक, कई लोगों ने इस प्रसिद्ध और विवादास्पद सोफे की शोभा बढ़ाई है. इस शो में अब तक कई सारे मशहूर सितारे शिरकत कर चुके हैं. हालांकि अब इसके चाहनेवालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है, दरअसल ये शो अब बंद हो रहा है और करण फिर से काउच पर बैठकर किसी के साथ कॉफी नहीं पीएंगे.Also Read - Viral Video: ओवरसाइज़्ड शर्ट और शॉट्स में दिखीं Alia Bhatt, फ्लोरल शर्ट में फंकी नज़र आए Ranveer Singh

करण ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है ‘कॉफी विद करण मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था और आपके भी करीब 6 सिजन तक. मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी होगा, इस पॉप कल्चर की दुनिया में. ऐसे में भारी दिल के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कॉफी विद करण वापसी नहीं करेंगा.’ Also Read - विदेश में शूटिंग के दौरान अपनी इस हरकत पर आज भी शर्मिंदा हैं Karan Johar, जब रोक नहीं पाए लूज मोशन का प्रेशर तो...

अगर आपको याद हो तो बता दें कि पिछले सीजन के दौरान निर्देशक करण जौहर का यह शो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया था, जिसके कारण इसे कुछ समय के लिए ऑफ-एयर कर दिया गया था. वैसे ये शो अक्सर विवादों में ही घिरा रहता है, क्योंकि इसमें जब भी कोई सितारा आता है कि वो किसी विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ जाता है.



वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले करण जुगजुग जीयो, ब्रह्मास्त्र, लाइगर, गोविंदा नाम मेरा जैसी आने वाली फिल्मों का भी समर्थन कर रहे हैं. इसके साथ ही वो रणवीर और आलिया के साथ मिलकर रॉकी औऱ रानी की प्रेम कहानी भी लेकर आ रहे हैं.