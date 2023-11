Hindi Entertainment Hindi

Koffee With Karan Karan Johar On Fight With Kajol And Kareena Kapoor Here What He Says

Koffee With Karan 8: काजोल और करीना संग जब करण का हुआ था पंगा, बताया कैसे सुलझे रिश्ते

Karan Johar On Fight With Kajol And Kareena Kapoor: ‘कॉफी विद करण’ में हाल ही में करण जौहर ने करीना कपूर और काजोल संग हुई अपनी लड़ाई का कारण रिवील कर दिया है.

Karan Johar On Fight With Kajol And Kareena Kapoor: इन दिनों करण जौहर (Karan Johar) हर तरफ छाए हुए हैं। उनका शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस शो में अक्सर कई सेलेब्स की पर्सनल लाइफ से जुड़े सीक्रेट रिवील हो जाते हैं. हालांकि इस बार करण जौहर अपनी जिंदगी के जुड़े भी कई सारे किस्से शेयर कर रहे हैं. ऐसे में अबकरण जौहर ने अपने सालों पुराने राज खोल दिए हैं, उन्होंने अब करीना कपूर और काजोल संग हुई अपनी लड़ाई का कारण रिवील कर दिया है. दरअसल, अब लेटेस्ट एपिसोड में सारा अली खान (Sara Ali Khan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) शो में नज़र आएंगी. ऐसे में इनके साथ करण अपनी बेस्टफ्रेंड काजोल (Kajol) संग लड़ाई का किस्सा सुनाएंगे.

Trending Now

करीना संग उलझे करण जौहर

नजर आएंगे कुछ-कुछ होता है के निर्देशक ने हाल ही में एक एपिसोड में बताया, ‘मेरी जिन्दगी में दो बार ऐसा हुआ है, जब मेरी दो सबसे करीबी दोस्तों के साथ मेरी लड़ाई हो गयी थी उनमें से पहली करीना थी, जिससे मेरी लड़ाई 2003 में हुई थी. हमने डेढ़ साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की थी. हमारी तू-तू मैं-मैं कल हो ना हो को लेकर हो गयी थी जब मेरे पिता को कैंसर हुआ था, उस समय उनका फोन आया, लेकिन उस समय लड़ाई के बाद वह भी शांत थीं और मैं भी’.

You may like to read

करीना ने करण का दिया साथ

करण ने आगे कहा कि ‘करीना ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता क्या बोलूं, मैंने तुरंत कहा कि कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो. जब मेरे पिता का निधन हुआ, उस समय वह बैंकॉक में थी. उस समय तक भी हमारे बीच चीजें सही नहीं थीं. वह जैसे ही शूट से आई, सीधा मेरे घर आईं, हमने रात भर एक-दूसरे से बात की. हम जहां थे उसी पर दोबारा पहुंच गए. जब हम लड़े, तो मैंने कहा कि मैं उससे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी’.

काजोल संग बातचीत हुई बंद

करण जौहर ने काजोल के साथ हुए विवाद को लेकर बताया कि जब अजय देवगन निर्देशित फिल्म ‘शिवाय’ और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ की टक्कर हुई थी, तब करण का काजोल से विवाद हो गया था. करण जौहर ने काजोल से लड़ाई के बारे में बात करते हुए कहा, “कुछ सालों बाद मेरा काजोल से झगड़ा हुआ, वो भी मेरा एक इमोशनल बॉन्ड ही था. हमें लगा था कि अब हम दोबारा कभी भी साथ नहीं आ पाएंगे. मुझे याद है जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, उससे पहले हमने दो साल तक बात नहीं की थी. मैंने काजोल को सिर्फ यश और रूही की फोटो भेजी और कहा तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे दिखते हैं-यश और रूही.

काजोल को हग करके रोए करण

इसके बाद करण ने कहा कि काजोल ने मुझे वापस मैसेज किया और कहा, मेरा दिल बस अब प्यार से भर गया है. एक महीने बाद, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बर्थडे हैं, तुम इनवाइट नहीं हो, लेकिन मैं पहुंच गया, हमने एक-दूसरे को हग किया, रोए और बस यही रहा’. आपको बता दें कि करण जौहर और काजोल ने कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी कई सुपरहिट फिल्में साथ में की हैं.