Koffee With Karan Season 7 Gauri Khan: कॉफी विद करण का सांतवा सीजन शुरू हो चुका है और आज इसका दूसरा एपिसोड आएगा. ऐसे में खबरें हैं कि इस बार शो में करण के अच्छे दोस्तों में शुमार गौरी खान, भावना पांडे और माहीप कपूर भी दिखाई देंगी, जहां माना जा रहा है कि गौरी खान बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस को लेकर बातें कर सकती हैं. बता दें कि करण जौहर की बॉन्डिंग गौरी खान, भावना पांडे और माहीप कपूर के साथ कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है. शाहरुख खान न सही लेकिन गौरी खान शो पर अपनी दो और सहेलियों भावना पांडे और महदीप कपूर के साथ नजर आएंगी.

शाहरुख खान न सही लेकिन गौरी खान शो परभावना पांडे और महदीप कपूर के साथ नजर आएंगी. शो पर क्या बात होंगी ये तो किसी को नहीं पता लेकिन बॉलीवुड लाइफ की तरफ से कहा जा रहा है कि गौरी खान अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस पर कुछ जरूर बोल सकती हैं, उनका और उनके परिवार का गिरफ्तारी के बाद क्या हाल हो गया था, इस पर चर्चा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एपिसोड कितना रॉकेट की तरह उड़ जाएगा.

खबर है कि कॉफी विद करण में गौरी खान आर्यन की गिरफ्तारी से लेकर उस दौरान परिवार की हालत तक पर बात करती दिखाई पड़ सकती हैं. बात करें इस सीजन में शो का हिस्सा बनने जा रहे मेहमानों के बारे में तो रणवीर सिंह से लेकर आलिया भट्ट तक और अक्षय कुमार से लेकर सामंथा रूथ प्रभु तक इस सीजन में नजर आएंगी. इसके अलावा वरुण धवन, सारा अली खान, अनिल कपूर, टाइगर श्रॉफ और कियारा आडवाणी भी इस सीजन में शो का हिस्सा होंगी.

फिलहाल शो में सारा और जाह्नवी मस्ती करने आ रही हैं, उन्होंने विजय देवरकोंडा के लिए अपना प्यार जाहिर किया है. वहीं विजय ने भी सारा को सोशल मीडिया पर अपना जवाब देते हुए सारा को क्यूट कहा है. शो पर सामंथा रुथ प्रभु भी आएंगी और उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर सकती हैं. सामंथा और नागा चैतन्य क्यों अलग हुए, करण के शो पर इस बारे में बात हो सकती है. ये सारी अटकलें हैं, और अब देखना होगा कि क्या ये एक्टर्स सच में अपनी इतनी निजी बातों को करण के शो पर जाहिर करेंगे.