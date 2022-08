Koffee With Karan Season 7: करण जौहर (Karan Johar) का चर्चित शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. लास्ट एपिसोट में जहां करीना कपूर (Kareena Kapoor) अपने को-स्टार आमिर खान (Aamir Khan) संग इस चैट शो में नजर आईं थी और अब इस बार राखी के खास मौके पर सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपने भाई अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) संग पहुंचेंगी. शो का प्रोमो सामने आ गया है. प्रोमो में सोनम और अर्जुन अपीन लव लाइफ से लेकर कई सारी चीजों को लेकर बातें करेंगे और जमकर मस्ती मजाक करेंगे. इस एपिसोड में जहां करण जौहर मलाइका को लेकर अर्जुन से सवाल दागते नजर आएंगे तो वहीं सोनम और अर्जुन इन भाई बहन से जुड़े भी कई सवाल करण जौहर पूछेंगे. सोनम कपूर शो में ब्लैक कलर के गाउन में नजर आने वाली हैं.Also Read - Koffee With Karan में क्यों नजर नहीं आती तापसी पन्नू? एक्ट्रेस ने कहा- 'मेरी सेक्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं'

प्रेगनेंसी के बाद पहली बार सोनम कपूर इस तरह से किसी शो में नजर आने वाली हैं, सोनम को लंबे समय बाद स्क्रीन पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इस एपिसोड में जहां करण जौहर मलाइका को लेकर अर्जुन से सवाल दागते नजर आएंगे तो वहीं सोनम और अर्जुन इन भाई बहन से जुड़े भी कई सवाल करण जौहर पूछेंगे. सोनम कपूर शो में ब्लैक कलर के गाउन में नजर आने वाली हैं. उनका प्रिटी फेस आपको यकीनन दीवाना करने वाला है. Also Read - Sonam Kapoor Pregnancy: डिलीवरी डेट से पहले सोनम कपूर की तबियत खराब, फोटो देखकर आप हो जाएंगे हैरान

वीडियो में करण जौहर सोनम से पूछते हैं कि आपके मुताबिक मैन ऑफ द मूमेंट कौन है. इसके जवाब में सोनम कहती हैं- ‘रणबीर बेस्ट हैं, क्योंकि मैं उन्हें चारों तरफ देख रही हूं. वह अयान मुखर्जी की फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं.’ करण जब सोनम से फिल्म का नाम पूछते हैं तो वह कहती हैं- ‘शिवा नंबर 1.’ ब्रह्मास्त्र का नाम शिवा नंबर 1 सुनकर करण और अर्जुन जोर-जोर से हंसने लगते हैं.