Koffee With Karan में पहुंचे देओल ब्रदर्स, Bobby Deol के सामने Sunny Deol से करण जौहर ने पूछ ली उनकी कमाई, देखें वीडियो

Koffee With Karan: करण जौहर (Karan Johar) की टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) सीजन 8 का पहला एपिसोड धमाकेदार होने के बाद फैंस शो के दूसरे एपिसोड के गेस्ट के बारे में जानने के लिए काफी एक्ससाइटेड है. इस शो के पहले मेहमान बी-टाउन के कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण (Ranveer Singh-Deepika Padukone) बने थे और ये सही काफी चर्चा में बना हुआ था. ऐसे में फैंस की दूसरे एपिसोड के गेस्ट को लेकर इंतजार की घड़ी को रोकते हुए होस्ट करण जौहर ने गेस्ट का खुलासा कर दिया है. इस बारे में करण जौहर ने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हिंट देते हुए कंफर्म कर दिया कि दूसरे एपिसोड में आने वाले गेस्ट कोई और नहीं बल्कि देओल ब्रदर्स यानी सनी देओल और बॉबी देओल हैं (Sunny Deol-Bobby Deol) साथ ही शो के दूसरे एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिसमें सोफे पर बैठे सनी और बॉबी देओल से करण जौहर बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

करण जौहर के इस ट्रेलर की शुरुआत दोनों भाइयों का स्वागत करने और उन्हें हाल के महीनों में मिली सफलता के लिए खड़े होकर अभिनंदन करने से होती है. जहां सनी ने अपनी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गदर 2 (Gadar 2) दी है. वहीं बॉबी देओल आश्रम के तीन सीज़न (Ashram Season 3) और अपकमिंग फिल्म एनिमल (Animal) के साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं. वहीं, करण जौहर ये बता रहे हैं कि कैसे सनी ने बार-बार कहा है कि गदर 2 कलेक्शन (Gadar 2 Collection) ऑर्गेनिक हैं. ‘उसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या हम बॉक्स ऑफिस नंबर बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं?’. करण ने इस बारे में जब सनी से पूछा तो सनी ने जवाब देते हुए बताया कि वास्तव में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ाने का चलन है. तो करण ने उनसे फिर पूछा, “क्या इसीलिए गदर 2 की टैगलाइन ‘हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर’ थी?’.

The Unapologetic and the Unassuming, catch the legacy movie stars take to the couch for some scintillating conversations.

