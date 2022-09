Kohinoor Diamond Row: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड (Queen Elizabeth Second) के निधन का शोक पूरी दुनिया मना रही है. इस बीच सोशल मीडिया एक बार फिर कोहिनूर हीरा ट्रेंड होने लगा है. भारतीय सोशल मीडिया अब डिमांड कर रहे हैं कि एलिजाबेथ (Elizabeth-2) सेकंड के निधन के बाद अब भारत को उसका कोहिनूर हीरा वापस किया जाना चाहिए. इंटरनेट पर इसे लेकर अब बहस शुरू हो गई है, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी अपना रिएक्शन दिया है. रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने कॉमेडियन और राजनीतिक कमेंटेटर जॉन ओलिवर (John Oliver) के कोहिनूर हीरे पर एक मजाकिया वीडियो को शेयर किया है. जो अब वायरल हो रहा है.Also Read - घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी मोना सिंह, लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के दर्द की कहानी है 'एक चुप'

इससे पहले 2015 में जॉन ओलिवर के शो ‘लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा पर एक एपिसोड दिखाया गया था. रवीना टंडन ने उसी एपिसोड का एक क्लिप शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जॉन कहते हैं, ‘भारतीय डिमांड कर रहे हैं कि कोहिनूर हिरा उन्हें वापस किया जाना चाहिए, कोहिनूर भारत से लाया गया था, जो अब महारानी के ताज की सोभा बढ़ा रहा है.’ रॉयल ट्रस्ट कलेक्शन के अनुसार दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1953 में अपने राज्याभिषेक के दौरान इसे पहना था. Also Read - रणवीर सिंह ही नहीं, इन बॉलीवुड सेलेब्स को भी पब्लिक में पड़ चुका है थप्पड़, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

Just fantastic! His Punchline 😂😂” The entire British museum should be declared an active crime scene!” pic.twitter.com/tNk0K1VWNZ

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 13, 2022